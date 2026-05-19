Satelity w obronności. Polska inwestuje, ale to dopiero początek

Jakie znaczenie mają satelity w dzisiejszym świecie?

Według profesora Grzegorza Wrochny, byłego prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, a obecnie dyrektora ds. międzynarodowych w Creotech Instruments SA, w obliczu narastających napięć geopolitycznych, Polska – a szczególnie jej wojsko – musi mieć możliwość obserwacji Ziemi z kosmosu. W ostatni piątek polskie wojsko otrzymało od fińskiej firmy ICEYE system satelitarny MikroSAR, który pozwala na pozyskiwanie obrazów z orbity bez względu na warunki atmosferyczne i oświetleniowe.

Prof. Wrochna zauważył, że ukraińskie siły zbrojne radzą sobie z przewagą rosyjskiej armii dzięki danym obrazowym dostarczanym przez inne kraje. „Dlatego bardzo dobrze, że nasza armia pozyskuje satelity, kupując je w firmach zagranicznych czy w firmach, które mają oddziały w Polsce. Kolejnym krokiem jest rozwój naszego rodzimego przemysłu kosmicznego, który takie satelity też jest już w stanie dostarczać” – powiedział prof. Wrochna.

Polska na kosmicznej mapie świata

Polska, będąc gościem honorowym na międzynarodowej konferencji sektora kosmicznego w Wilnie, potwierdza swoje zaangażowanie w rozwój przestrzeni kosmicznej jako nowej architektury obronnej. „W związku z tym znaczenie satelitów jest dzisiaj ogromne i niestety ciągle jeszcze niedoceniane” – podkreślił prof. Wrochna. Dodał, że Polska inwestuje w satelity, ale to tylko początek drogi, ponieważ obecne wydatki na kosmos to zaledwie ułamek budżetu obronnego.

Odpowiadając na pytanie o priorytety Europejskiej Agencji Kosmicznej, prof. Wrochna zaznaczył, że choć eksploracja kosmosu nadal jest ważna, to coraz większy nacisk kładzie się na bezpieczeństwo i obronność. „To się w ostatnich miesiącach zmieniło o 180 stopni, a temat stał się w zasadzie tematem wiodącym” – zauważył.

Dynamiczny rozwój polskiego sektora kosmicznego

Prof. Wrochna ocenił, że polski sektor kosmiczny przeszedł już fazę początkową i od 2012 roku Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Obecnie w przetargach agencji uczestniczy około 500 polskich firm, a Polska zajmuje ósme miejsce pod względem wkładu finansowego. Sektor kosmiczny rozwija się dynamicznie, a wzrost w niektórych podsektorach, takich jak usługi orbitalne, przekracza 20% rocznie.

„W związku z tym to nie jest nadzieja, lecz proste przewidywanie niezwykle dynamicznego rozwoju” – podsumował prof. Wrochna. Dodał, że wysłanie polskiego astronauty na Międzynarodową Stację Kosmiczną wpłynęło na postrzeganie Polski jako nowoczesnego kraju zaawansowanego technologicznie.

Źródło PAP.