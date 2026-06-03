Sondaż zaufania: Karol Nawrocki traci przewagę nad rywalami. Zaskakujący skok Krzysztofa Bosaka

Karol Nawrocki nieprzerwanie triumfuje w zestawieniu zaufania, osiągając rezultat na poziomie 46,4 procent.

Radosław Sikorski powraca na pozycję wicelidera i może pochwalić się bardzo wyraźnym wzrostem poparcia.

Donald Tusk plasuje się na trzecim miejscu, jednak szefowi rządu nie ufa wciąż ponad połowa ankietowanych .

. Krzysztof Bosak odnotowuje potężny awans i zdecydowanym krokiem zbliża się do najpopularniejszych polityków.

Karol Nawrocki na czele rankingu zaufania, ale traci dotychczasową przewagę

Z najnowszego badania zaufania, które pracownia IBRiS zrealizowała dla portalu Onet, wynika jednoznacznie, że Karol Nawrocki nie oddaje koszulki lidera. Prezydentowi naszego kraju ufa obecnie dokładnie 46,4 proc. respondentów. W tej grupie 28,9 proc. ankietowanych deklaruje do niego zdecydowane zaufanie, natomiast 17,5 proc. badanych twierdzi, że raczej darzy go sympatią.

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W zestawieniu z wynikami z minionego miesiąca obecna głowa państwa notuje jednak widoczny spadek wynoszący 2,7 punktu procentowego. Rezultat ten sprawia, że poparcie dla prezydenta spada do wartości notowanych w marcu. Jednocześnie na znaczeniu przybiera negatywna strona tego badania, ponieważ nieufność wobec Karola Nawrockiego wyraża w tej chwili 42,8 proc. uczestników sondażu.

Warto w tym kontekście wspomnieć, że prezydent podjął ostatnio bardzo głośną decyzję. Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę, argumentując przy tym niezwykle stanowczo: „Nie jestem notariuszem rządu”.

Z perspektywy Karola Nawrockiego kluczowy pozostaje fakt, że liczba ocen pozytywnych nadal przewyższa te negatywne. Różnica polega na tym, że prezydent przestał być wyjątkiem w tym zestawieniu. Ten konkretny atut systematycznie traci na swojej sile i przestaje go tak mocno odróżniać od pozostałych uczestników sondażu.

Sondaż IBRiS: Radosław Sikorski ponownie wiceliderem. Wyprzedza Donalda Tuska

W ścisłej czołówce najnowszego sondażu najwięcej powodów do radości ma bez wątpienia Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji powraca na zaszczytne drugie miejsce, notując naprawdę rewelacyjny wynik. Zaufanie wobec ministra spraw zagranicznych wyraża obecnie 42,7 proc. ankietowanych, co oznacza skok aż o 5,3 punktu procentowego względem kwietniowego pomiaru.

Obecny szef resortu spraw zagranicznych może pochwalić się również dodatnim bilansem zaufania. Brak wiary w jego działania deklaruje 40,9 proc. respondentów, a to oznacza grupę mniejszą od tej pozytywnie nastawionej. Tym samym Radosław Sikorski odbiera prezydentowi atrybut, który do tej pory stanowił wyłączną domenę Karola Nawrockiego.

Na najniższym stopniu podium uplasował się w tym miesiącu Donald Tusk. Obecnemu premierowi ufa dokładnie 36,6 proc. ankietowanych, co przekłada się na spadek o 2,6 punktu procentowego w stosunku do ubiegłego miesiąca. Równocześnie negatywny elektorat lidera Platformy Obywatelskiej pozostaje na bardzo wysokim poziomie, osiągając pułap 51,4 proc.

Krzysztof Bosak pnie się w górę. Konfederacja świętuje sukces swojego lidera

Niezwykle interesująco prezentuje się również sytuacja w środkowej części zestawienia. Mateusz Morawiecki dzierży miano najlepiej ocenianego polityka Prawa i Sprawiedliwości, choć musi pogodzić się z delikatnym spadkiem. Zaufanie wobec byłego szefa rządu deklaruje 35,7 proc. respondentów, co stanowi wynik o 1,1 punktu procentowego gorszy niż w poprzednim badaniu.

Bezpośrednio za byłym premierem plasuje się Włodzimierz Czarzasty z poparciem na poziomie 35,2 proc. Obecny wicemarszałek Sejmu niemal w całości zachowuje swój dawny rezultat, notując mikroskopijny i w zasadzie nieodczuwalny spadek wynoszący zaledwie 0,1 punktu procentowego.

Najbardziej spektakularny skok w całym badaniu staje się jednak udziałem Krzysztofa Bosaka. Wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji notuje 35 proc. zaufania, zyskując tym samym imponujące 4,9 punktu procentowego. Polityk znalazł się już tuż za plecami Mateusza Morawieckiego i Włodzimierza Czarzastego, a utrzymanie tej dynamiki zwiastuje jego realną szansę na wejście do pierwszej piątki rankingu.

Sławomir Mentzen notuje spadki, Przemysław Czarnek delikatnie zyskuje

Na prawicy nastroje są jednak dość mocno zróżnicowane. Sławomir Mentzen musi przełknąć gorycz utraty 2,1 punktu procentowego, przez co jego obecny wynik zaufania wynosi 25,5 proc. W zestawieniu z bardzo dynamicznym awansem Krzysztofa Bosaka rezultat drugiego z liderów Konfederacji prezentuje się wyjątkowo blado i mało optymistycznie.

Drobny powód do zadowolenia ma za to Przemysław Czarnek. Polityk Prawa i Sprawiedliwości, który bywa przymierzany do roli przyszłego premiera, cieszy się zaufaniem rzędu 26,9 proc., co oznacza wzrost o 1,7 punktu procentowego w ujęciu miesięcznym. Były minister edukacji wciąż jednak nie jest w stanie dobić do swoich wyników z marca.

W przypadku Jarosława Kaczyńskiego sytuacja pozostaje praktycznie zamrożona. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości ufa równo 29,7 proc. uczestników badania, co oznacza kosmetyczny spadek rzędu 0,1 punktu procentowego. W obliczu niedawnych zawirowań na szeroko pojętej prawicy taki rezultat świadczy bardziej o stabilizacji żelaznego elektoratu niż o jakiejkolwiek próbie nowej ofensywy.

Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Grzegorz Braun zamykają stawkę

Końcowa część tego politycznego zestawienia przynosi niezwykle kiepskie wieści dla przedstawicieli Polski 2050. Szymon Hołownia, który jest byłym marszałkiem Sejmu i dawnym liderem formacji, może liczyć na zaledwie 18,4 proc. zaufania. Dla tego polityka oznacza to utratę poparcia na poziomie 1,3 punktu procentowego.

Na jeszcze gorszej pozycji uplasowała się w tym badaniu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, uzyskując wynik na poziomie 16,4 proc. Główna twarz ugrupowania Polska 2050 także notuje ujemny bilans zaufania, choć w jej przypadku spadek jest nieco mniejszy i wynosi dokładnie 0,8 punktu procentowego.

Klasyfikację zamyka kontrowersyjny polityk Grzegorz Braun. Reprezentantowi Konfederacji Korony Polskiej ufa tylko 16,4 proc. ankietowanych, podczas gdy brak zaufania deklaruje wobec niego aż 65,8 proc. uczestników sondażu. To absolutnie rekordowy wskaźnik ocen negatywnych wśród wszystkich znanych nazwisk ujętych w najnowszym badaniu IBRiS.

Sondaż IBRiS: Wyraźne ostrzeżenie dla Karola Nawrockiego i Donalda Tuska

Najświeższe dane opublikowane przez IBRiS wskazują na bardzo konkretne roszady na scenie politycznej. Karol Nawrocki utrzymuje pierwszeństwo, jednak jego dystans do reszty stawki uległ mocnemu zmniejszeniu. Radosław Sikorski wraca na salony z rzadkim, dodatnim bilansem zaufania, podczas gdy Donald Tusk trzyma się na podium mimo gigantycznego poziomu społecznej nieufności.

Prawdziwą niespodzianką tego zestawienia pozostaje natomiast fenomenalny wynik Krzysztofa Bosaka. Lider Konfederacji błyskawicznie pnie się w górę zestawienia, doganiając polityków będących dotychczas daleko z przodu. Choć sondaż zaufania nie przyniósł jeszcze całkowitego trzęsienia ziemi, to ewidentnie widać postępującą zmianę w preferencjach i przesunięcie układu sił.

Najnowszy pomiar preferencji politycznych dla portalu Onet został przygotowany przez pracownię IBRiS w dniach od 22 do 23 maja 2026 roku. Badanie zrealizowano z wykorzystaniem tradycyjnej metody telefonicznej CATI na reprezentatywnej grupie 1,1 tysiąca pełnoletnich mieszkańców naszego kraju.

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