Rozłóż na parapecie. Pająki ominą Twój dom szerokim łukiem

Pająki w mieszkaniu to popularny letni kłopot, który wywołuje stres, chociaż pełnią pożyteczną funkcję w redukcji insektów.

Warto zrezygnować z chemicznych środków na rzecz sprawdzonych, niedrogich rozwiązań, takich jak kreda, owoce cytrusowe, a w szczególności...

...tradycyjne kasztany! Zobacz, jak łatwo je przygotować i rozmieścić, aby ich specyficzny aromat skutecznie zniechęcił pająki do wchodzenia do Twojego mieszkania.

Sposób na pająki w domu. Metoda sprzed lat

Obecność pająków w mieszkaniu często wywołuje u nas dreszcze. Te stworzenia najczęściej pojawiają się u nas latem, ponieważ wysokie temperatury zachęcają do otwierania okien. Niestety, dla pajęczaków i innych owadów to sygnał do wejścia i zadomowienia się w naszych kątach. Chociaż odgrywają ważną rolę, np. zjadając muchy, to zrozumiałe, że szukamy sposobów, aby pozbyć się pająków z domu. Niedrogim trikiem jest narysowanie kredą linii przy oknach i drzwiach, co skutecznie je odstrasza. Pajęczaki unikają też cytrusów, więc warto rozłożyć skórki z pomarańczy, cytryn czy grejpfrutów w strategicznych miejscach. Dodatkową zaporą będą moskitiery w oknach. Należy również pamiętać o sprzątaniu, ponieważ pająki chętnie chowają się w stertach rzeczy. Istnieje też inny, bardzo skuteczny trik na pająki. Wystarczy użyć zwykłych kasztanów.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie

Rozłóż kasztany na parapecie, a pająki nie wejdą

Umieść świeże kasztany w rogach pomieszczeń, przy drzwiach wejściowych oraz na parapetach. Przekrojenie ich na pół lub nacięcie sprawi, że zapach będzie mocniejszy i trwalszy. Ważne jest, by regularnie wymieniać zaschnięte sztuki, ponieważ z czasem ich skuteczność maleje. Zapach wydzielany przez kasztany jest bardzo drażniący dla pająków. Substancje chemiczne w nich zawarte sprawiają, że pajęczaki czują się niekomfortowo i mają problemy z orientacją w przestrzeni.