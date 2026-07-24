Rozłóż na parapecie. Pająki ominą Twój dom szerokim łukiem

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-24 11:28

Pająk w domu to dla wielu osób powód do niepokoju. Zastanawiamy się, jak skutecznie zablokować im dostęp do naszych mieszkań. Okazuje się, że sprawdzona metoda sprzed kilkudziesięciu lat wciąż działa doskonale. Wystarczy rozłożyć pewien produkt na parapecie, a pająki przestaną Cię niepokoić, pozwalając na spokojny sen.

Brązowy pająk siedzi na jasnej, białej firance w domu. O domowych sposobach na pająki przeczytasz na Eska.
Autor: Aygul Bulte/ Shutterstock
  • Pająki w mieszkaniu to popularny letni kłopot, który wywołuje stres, chociaż pełnią pożyteczną funkcję w redukcji insektów.
  • Warto zrezygnować z chemicznych środków na rzecz sprawdzonych, niedrogich rozwiązań, takich jak kreda, owoce cytrusowe, a w szczególności...
  • ...tradycyjne kasztany! Zobacz, jak łatwo je przygotować i rozmieścić, aby ich specyficzny aromat skutecznie zniechęcił pająki do wchodzenia do Twojego mieszkania.
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Sposób na pająki w domu. Metoda sprzed lat

Obecność pająków w mieszkaniu często wywołuje u nas dreszcze. Te stworzenia najczęściej pojawiają się u nas latem, ponieważ wysokie temperatury zachęcają do otwierania okien. Niestety, dla pajęczaków i innych owadów to sygnał do wejścia i zadomowienia się w naszych kątach. Chociaż odgrywają ważną rolę, np. zjadając muchy, to zrozumiałe, że szukamy sposobów, aby pozbyć się pająków z domu. Niedrogim trikiem jest narysowanie kredą linii przy oknach i drzwiach, co skutecznie je odstrasza. Pajęczaki unikają też cytrusów, więc warto rozłożyć skórki z pomarańczy, cytryn czy grejpfrutów w strategicznych miejscach. Dodatkową zaporą będą moskitiery w oknach. Należy również pamiętać o sprzątaniu, ponieważ pająki chętnie chowają się w stertach rzeczy. Istnieje też inny, bardzo skuteczny trik na pająki. Wystarczy użyć zwykłych kasztanów.

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Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:

Rozłóż kasztany na parapecie, a pająki nie wejdą

Umieść świeże kasztany w rogach pomieszczeń, przy drzwiach wejściowych oraz na parapetach. Przekrojenie ich na pół lub nacięcie sprawi, że zapach będzie mocniejszy i trwalszy. Ważne jest, by regularnie wymieniać zaschnięte sztuki, ponieważ z czasem ich skuteczność maleje. Zapach wydzielany przez kasztany jest bardzo drażniący dla pająków. Substancje chemiczne w nich zawarte sprawiają, że pajęczaki czują się niekomfortowo i mają problemy z orientacją w przestrzeni.

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