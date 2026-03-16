Sondaż po decyzji Nawrockiego ws. SAFE. Polacy błyskawicznie zmienili zdanie

Gwałtowna zmiana opinii o programie SAFE po wecie Nawrockiego

Decyzja Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE wywołała spore zamieszanie w opinii publicznej. Jeszcze niedawno inicjatywa cieszyła się stabilnym poparciem, jednak najnowsze badanie CBOS, zrealizowane w dniach 9-11 marca 2026 roku, pokazuje wyraźny spadek entuzjazmu Polaków. Eksperci zwracają uwagę na niezwykle szybkie tempo tej zmiany.

We wcześniejszych pomiarach 52 proc. ankietowanych opowiadało się za udziałem Polski w programie, a 35 proc. wyrażało sprzeciw. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Odsetek osób oceniających projekt jako korzystny spadł do 43 proc. (z czego 20,5 proc. uważa go za bardzo korzystny). Z kolei aż 39 proc. badanych jest zdania, że SAFE nie przyniesie Polsce pożytku. Taka dynamika nastrojów udowadnia, że decyzje polityczne błyskawicznie weryfikują poglądy społeczeństwa.

Głęboki podział polityczny w ocenie unijnych pożyczek na obronność

Spór o program SAFE wykracza poza kwestie militarne i finansowe, stając się odzwierciedleniem głębokich podziałów w polskim społeczeństwie. Wyniki sondażu CBOS jasno pokazują, że ocena unijnego wsparcia jest silnie uzależniona od sympatii politycznych, wykształcenia oraz statusu materialnego respondentów.

Osoby o poglądach lewicowych w zdecydowanej większości popierają inicjatywę – aż 72,7 proc. z nich dostrzega w niej korzyści. Zupełnie odmienne nastroje panują wśród wyborców prawicowych, gdzie 69,4 proc. ankietowanych ocenia program negatywnie. Badanie, przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków, potwierdza również wpływ wieku i zamożności na stosunek do programu.

Skutki weta Karola Nawrockiego dla bezpieczeństwa i gospodarki

Zablokowanie ustawy przez Karola Nawrockiego to znaczący ruch, który wywołał poruszenie w całym kraju. Weto może przyczynić się do dalszej polaryzacji nastrojów społecznych. Opinia publiczna uważnie obserwuje sytuację, analizując potencjalne konsekwencje tej decyzji dla krajowej gospodarki oraz polityki bezpieczeństwa. Dalszy rozwój wydarzeń pokaże, czy spór o program SAFE będzie eskalował.

