Sekrety jadłospisu Karola Nawrockiego. Kucharz zdradza zaskakującą rolę lekarzy SOP

Karol Nawrocki i Łukasz Miecznikowski poznali się na sali bokserskiej

Stanowisko głównego kucharza głowy państwa objął we wrześniu 2025 roku Łukasz Miecznikowski. Wybitny specjalista w dziedzinie kulinariów współpracuje z prezydentem od samego początku jego kadencji. Obaj panowie poznali się jednak znacznie wcześniej podczas treningów sztuk walki. Obecny szef prezydenckiej kuchni ćwiczył boks pod okiem Waldemara Nawrockiego, który prywatnie jest wujkiem polityka. Ostatecznie Miecznikowski zrezygnował ze sportowej kariery na rzecz rozwijania swojej wielkiej pasji gastronomicznej.

Przez lata budował doświadczenie w Trójmieście, gdzie zarządzał restauracjami w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto oraz lokalach sieci Chleb i Wino. Dodatkowo kierował kuchnią w sulęczyńskim Leśnym Dworze i wystąpił w czwartej edycji popularnego programu „Top Chef”.

Dieta prezydenta pod ścisłą kontrolą. Czego wymaga Karol Nawrocki?

Kulisy codziennych obowiązków kucharz zdradził w obszernej rozmowie z portalem trojmiasto.pl. Mistrz kulinarny zaznaczył, że praca dla najwyższych władz państwowych jest dla niego powodem do wielkiej dumy. Funkcjonowanie prezydenckiego zaplecza kuchennego opiera się na pełnym zaufaniu i rygorystycznym bilansowaniu wszystkich podawanych potraw. Zakres obowiązków Miecznikowskiego obejmuje przygotowywanie jadłospisów nie tylko na potrzeby Pałacu Prezydenckiego, ale również Belwederu, siedzib zrzeszających pracowników kancelarii oraz wszelkich oficjalnych rezydencji państwowych.

Ekspert kulinarny podkreślił, że Karol Nawrocki wyróżnia się bardzo skromnym podejściem do kwestii jedzenia i absolutnie nie zgłasza ekstrawaganckich zachcianek. Z racji bardzo aktywnego trybu życia prezydent wymaga jednak starannie dobranych składników odżywczych. Specjaliści opracowali dla głowy państwa zindywidualizowany reżim żywieniowy, który ma na celu wsparcie jego doskonałej kondycji fizycznej.

Podczas wywiadu dziennikarze zapytali również szefa kuchni o najbardziej nietypowe doświadczenia towarzyszące organizacji wydarzeń na najwyższym szczeblu dyplomatycznym.

Największym wyzwaniem, czy zaskoczeniem, jest obecność lekarza SOP podczas przygotowań do oficjalnych spotkań, w których uczestniczy pan prezydent - to rzeczywiście jest coś, czego nigdy nie widziałem - przyznał.

Ekspert został dodatkowo poproszony o wyjaśnienie szczegółów związanych z procesem organizacyjnym przed ważnymi uroczystościami. Kucharz zwrócił uwagę na istotną rolę ustaleń dokonywanych z ogromnym wyprzedzeniem, co opisał następującymi słowami:

Przed każdą oficjalną wizytą głów państw organizowane są narady, na których omawiane są m.in. kwestie restrykcji żywieniowych. Dzięki temu jestem w stanie z dużym wyprzedzeniem przygotować menu na każdą uroczystość. To bardzo ułatwia nam pracę - wyjaśnił kucharz prezydneta.

Kolacja dla monarchów ze Szwecji. Wielkie emocje w pałacowej kuchni

Miecznikowski przyznał, że jednym z najbardziej wymagających sprawdzianów jego umiejętności okazało się podejmowanie zagranicznej delegacji. Szef kuchni otwarcie opowiedział o presji towarzyszącej wizycie władców z Półwyspu Skandynawskiego.

„Wizyta szwedzkiej pary królewskiej - to była kolacja, której towarzyszyło najwięcej emocji. Była to też uroczystość, podczas której serwis zapewniali uczniowie gdańskiej szkoły gastronomicznej.”

Warto wspomnieć, że podczas tej samej dyplomatycznej wizyty monarchowie ze Szwecji zorganizowali rewizytę w postaci oficjalnego obiadu dla Karola Nawrockiego i jego małżonki. Zagraniczni goście zadbali o niezwykłą oprawę tego wydarzenia i przywieźli do Polski własną, unikalną zastawę stołową. Fotografie z tych podniosłych uroczystości doskonale oddają przepych i rozmach, jaki towarzyszy dyplomatycznym bankietom na najwyższym szczeblu państwowym.