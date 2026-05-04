Marta Nawrocka w bieli i czerwieni w czasie majowych świąt. Ekspert ocenił i wskazał na wyjątkowy detal

Ekspert ocenia majówkowe stylizacje Marty Nawrockiej

Podczas niedawnych obchodów świąt państwowych żona prezydenta zdecydowała się na ubiór ściśle korespondujący z polskimi barwami. Obchody Dnia Flagi w sobotę drugiego maja uświetniła swoją obecnością, wybierając czerwoną spódnicę i dopasowany kolorystycznie żakiet z paskiem. Tę mocną kreację uzupełniła subtelną biżuterią oraz gładkim upięciem włosów. Dzień później, podczas obchodów Święta Konstytucji Trzeciego Maja, pierwsza dama zaprezentowała się w śnieżnobiałym kostiumie, który doskonale wyeksponował jej figurę, a całą kompozycję przełamywała bogato zdobiona ozdoba we włosach. Projektant mody Daniel Jacob Dali postanowił przeanalizować te decyzje wizerunkowe i najpierw odniósł się do czerwonego stroju.

Znany specjalista skomentował następnie drugi z zaprezentowanych kompletów. Zauważył, że jasny ubiór Marty Nawrockiej to niezwykle nowoczesne i eleganckie rozwiązanie, które świetnie wpisuje się w ramy państwowego ceremoniału.

- Dłuższa marynarka i szerokie spodnie pięknie wydłużają sylwetkę, a beżowy top pod spodem dodaje całości lekkości. Biało-czerwona przypinka subtelnie podkreśla patriotyczny charakter wydarzenia.

W swojej ocenie projektant nie pominął charakterystycznego detalu na głowie żony prezydenta. Choć pierwsza dama regularnie uzupełnia swoje stroje podobnymi akcesoriami, tym razem zdecydowała się na wyjątkowo okazałą i bogatą wersję tego dodatku.

- Dużym atutem jest ozdobna opaska w złoto-bursztynowych tonach, która dodaje kobiecości i przełamuje formalny charakter stroju. Delikatna biżuteria i naturalny makijaż sprawiają, że całość wygląda bardzo stylowo i z klasą.

