Sędzia Waldemar Żurek uderza w Karola Nawrockiego po wecie. Głośny spór o zmiany w prawie karnym

Decyzja głowy państwa o zablokowaniu noweli Kodeksu postępowania karnego spotkała się ze stanowczą reakcją sędziego Waldemara Żurka.

Zdaniem prawnika prezydent zatrzymał kluczowe zmiany dla obywateli, w tym przepisy dotyczące dostępu do akt i blokady materiałów operacyjnych z systemu Pegasus.

Prawnik wskazuje wprost, że takie działanie przypomina autorytarne zapędy, gdzie aparat państwowy dominuje nad jednostką.

Prezydenckie weto rodzi pytania o przyszłość praw obywatelskich na salach rozpraw i swobodny dostęp do obrony.

Waldemar Żurek krytykuje weto Karola Nawrockiego

Znany sędzia opublikował w serwisie X kategoryczny wpis, w którym odniósł się do zablokowania przez Karola Nawrockiego nowelizacji prawa karnego. Prawnik nie ukrywał oburzenia ruchem głowy państwa i zaznaczył, że odrzucone rozwiązania gwarantowały dużo silniejszą ochronę zwykłego obywatela w starciu z machiną państwową.

Zmiany w Kodeksie postępowania karnego. Sędzia punktuje prezydenta

W swojej publikacji w mediach społecznościowych prawnik dokładnie wypunktował odrzucone przez prezydenta pomysły. We wpisie na platformie X przypomniał najważniejsze założenia reformy twierdząc, że ustawa ta:

Kolejna decyzja Karola Nawrockiego i jego personelu - oczywiście pod hasłem troski o bezpieczeństwo obywateli.To już bodaj 29 weto, tym razem do ustawy, która miała być kompleksową reformą by nieporównanie lepiej niż dotychczas chronić obywatela w postępowaniu karnym. Miała…— Waldemar Żurek (@w_zurek) March 14, 2026

„miała wzmacniać prawo do obrony, ograniczać nadużywanie tymczasowego aresztowania”.

Zaraz potem sędzia zwrócił uwagę na kolejne ważne udogodnienia dla uczestników postępowań sądowych. Chodziło o regulacje odrzucone przez prezydenta, które w założeniu miały:

„ułatwiać dostęp do akt, wspierać osoby z niepełnosprawnościami i uniemożliwiać wykorzystywanie w sądzie dowodów zdobytych nielegalnie”.

W kontekście zakazu dowodowego sędzia zamieścił na końcu internetowej wiadomości krótkie i niezwykle wymowne odniesienie brzmiące:

„Patrz: system Pegasus!”

Gorzkie podsumowanie prezydenckiej decyzji o odrzuceniu noweli

Komentarz Waldemara Żurka rozgrzeje polityczny spór w Polsce

Stanowisko opublikowane przez sędziego wykracza poza zwykłą ocenę pojedynczego aktu prawnego zawetowanego przez głowę państwa. Prawnik sformułował fundamentalny zarzut dotyczący wizji organów ścigania, w której aparat władzy zyskuje niebezpieczną przewagę nad pozbawionym narzędzi obrony obywatelem. Tak ostra krytyka z pewnością odbije się szerokim echem na scenie politycznej, zwłaszcza że w dyskusji pojawiają się niezwykle ważne kwestie stosowania wielomiesięcznych aresztów, dostępu do materiałów ze śledztwa oraz legalności policyjnych podsłuchów.

