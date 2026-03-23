Schreiberowie przyłapani pod warszawską kliniką. Żona polityka nie ukrywa swojego największego marzenia

Weronika i Łukasz Schreiberowie przed warszawską kliniką niepłodności

Łukasz Schreiber i jego żona Weronika zostali sfotografowani przed warszawską placówką specjalizującą się w leczeniu niepłodności. Zdjęcia pokazują kolejne momenty tej wizyty, od podejścia do budynku, przez wejście do środka, po krótką chwilę uchwyconą już wewnątrz.

Te kadry stanowią naturalną kontynuację tego, czym Weronika Schreiber dzieliła się już wcześniej na forum publicznym. Temat starań o dziecko od dłuższego czasu gości na jej profilach w mediach społecznościowych i nie stanowi żadnej nowości dla osób śledzących jej życie w internecie.

Żona posła PiS o staraniach o dziecko: "Walczymy o to marzenie"

Żona parlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwości chętnie relacjonuje swoją codzienność w internecie. Biorąc udział w sesjach pytań i odpowiedzi (Q&A) na Instagramie, nie ucieka od trudnych kwestii, w tym tych związanych z założeniem rodziny.

Z jej dotychczasowych wpisów jasno wynika, że starania o potomstwo to dla małżeństwa nie tylko świadoma decyzja, ale przede wszystkim wymagająca ogromnych pokładów cierpliwości i wzajemnego wsparcia podróż emocjonalna.

Weronika Schreiber szczerze o in vitro i lekach

Weronika Schreiber odważnie wypowiada się również na temat nowoczesnych metod wspomagania rozrodu. Nie ukrywa swojego podejścia do procedury in vitro.

Weronika Schreiber już wcześniej dzieliła się takimi refleksjami w mediach społecznościowych. W jednej z relacji napisała: „Walczymy o spełnienie tego marzenia”. W odpowiedzi do jednej z obserwatorek dodała też: „Dziękuję. Ja również, dużo siły!”.

Schreiberowie wkraczają w nowy etap. Małżeństwo marzy o dziecku

Łukasz i Weronika Schreiberowie stanęli na ślubnym kobiercu zaledwie kilka miesięcy temu. Od samego początku ich związek był szeroko komentowany i relacjonowany w social mediach, od ceremonii zaślubin, przez wspólne podróże, aż po dzielenie się zwykłą, domową codziennością.

Obecnie para mierzy się z nowym, niezwykle wymagającym okresem we wspólnym życiu. Wszystko wskazuje na to, że perspektywa zostania rodzicami to dla nich absolutny priorytet ostatnich tygodni. Z ich postawy bije spokój, szczerość i ogromna nadzieja na szczęśliwy finał.