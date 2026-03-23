Nawrocki nie wytrzymał! Prezydent wybuchł po pytaniu o Orbana i Putina. Co powiedział dziennikarzowi?

W świetle ostatnich doniesień, historyczne partnerstwo między Polską a Węgrami przechodzi poważny test, którego głównym punktem zapalnym jest stosunek do rosyjskiego reżimu. W miniony poniedziałek w Przemyślu odbyły się obchody polsko-węgierskich Dni Przyjaźni, w których uczestniczyli prezydenci obu państw – Karol Nawrocki oraz Tamas Sulyok. Uroczystość, zamiast umocnić sojusz, obnażyła głębokie pęknięcia w kwestii polityki wschodniej.

Emocjonalna odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na pytania dotyczące polityki Węgier wobec Rosji zamknęła konferencję w Przemyślu.

Przywódca Polski nazwał wprost Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, zaznaczając przy tym całkowitą odmienność poglądów Warszawy i Budapesztu.

Starcie słowne z wysłannikiem stacji TVN24 zakończyło się wypowiedzeniem słów: „Pan redaktor się ogarnie!”, co natychmiast wywołało falę medialnych dyskusji.

Przyszłość tradycyjnego sojuszu polsko-węgierskiego staje pod dużym znakiem zapytania w obliczu narastających różnic geopolitycznych.

Tam gdzie kończy się kultura, tam zaczyna się Nawrocki.Rasowy bramkarz. pic.twitter.com/jrYWrGKZz9— Dariusz Joński MEP🇵🇱🇪🇺 (@Dariusz_Jonski) March 23, 2026

Prezydent Nawrocki o Władimirze Putinie jako egzystencjalnym zagrożeniu

W trakcie oficjalnych przemówień głowa polskiego państwa nie unikała trudnych tematów związanych z działaniami wojennymi Federacji Rosyjskiej. Karol Nawrocki wyraźnie zaznaczył, że bliskie relacje z Budapesztem nie oznaczają absolutnej zgodności w każdej dziedzinie, uświadamiając zgromadzonym różnice w perspektywach obu narodów.

Nawrocki bez ogródek o Putinie. Słowa padły po spotkaniu z prezydentem Węgier

"w przyjaźni musimy mieć świadomość, że nie ze wszystkim się zgadzamy"

Polski przywódca nie wahał się użyć najmocniejszych słów wobec rosyjskiego dyktatora, bezpardonowo oceniając jego wpływ na globalne bezpieczeństwo. Dodał także:

"Są też sprawy, w których zgadzamy się, że się nie zgadzamy"

Podkreślił z pełnym przekonaniem, że Władimir Putin:

"jest zagrożeniem dla idei europejskiej, dla wschodniej flanki NATO i dla Unii Europejskiej"

Polityk próbował jednak uspokoić nastroje po tych stanowczych deklaracjach, szukając punktów wspólnych w dyplomacji obu krajów. Wyjaśnił twardo, że:

"Tu stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej jest jasne"

Oraz porównał stosunki międzypaństwowe do normalnych relacji międzyludzkich, zaznaczając, że:

"jak to w przyjaźni i w rodzinie"

...pojawiają się kwestie, w których...

"możemy się zgadzać i nie zgadzać"

Zwieńczył tę część wystąpienia zapewnieniem o wciąż silnych podstawach współpracy, przekonując zgromadzonych, że:

"tych rzeczy, w których się zgadzamy, jest zdecydowanie więcej niż tych, wokół których toczą się dyskusje"

Awantura o Viktora Orbana. Nerwowa reakcja na pytania TVN24

Największe poruszenie wywołały jednak wydarzenia, które rozegrały się już po zakończeniu części protokolarnych. Dziennikarz telewizji TVN24, Mateusz Półchłopek, skierował do Karola Nawrockiego bezpośrednie pytanie dotyczące jego osobistego stosunku do bliskich kontaktów Viktora Orbana z Władimirem Putinem. To właśnie to wystąpienie reportera przelało czarę goryczy i sprawiło, że polityk całkowicie stracił rezon, reagując w bardzo emocjonalny sposób.

- Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia - powiedział podniesionym tonem.

Spotkanie w Budapeszcie. Viktor Orban i Władimir Putin w tle dyplomacji

Incydent z Przemyśla jest wnikliwie analizowany przez komentatorów, zwłaszcza że prezydent Polski przygotowuje się do zaplanowanej wizyty w węgierskiej stolicy. Nadchodzące rozmowy z tamtejszym premierem wzbudzają liczne kontrowersje, ponieważ zaledwie w grudniu poprzedniego roku Karol Nawrocki zbojkotował podobne spotkanie ze względu na obecność Viktora Orbana na Kremlu. Wtedy to rzecznik prasowy, Rafał Leśkiewicz, opublikował jednoznaczne oświadczenie odcinające administrację od polityków sympatyzujących ze wschodnim agresorem. Dziś analitycy stawiają pytania o to, w jaki sposób Warszawa zamierza balansować między długoletnią przyjaźnią z sąsiadem a twardymi wyzwaniami europejskiej geopolityki na progu wielkich zmian.

MOCNE! Tomczyk: Prezydent Nawrocki napluł w twarz żołnierzom. "Przeprosiny nie wystarczą"| Express Biedrzyckiej