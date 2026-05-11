Ukryte zagrożenie w autach po wypadku. Posłanka pyta ministra o jakość tanich zamienników

Redakcja ESKA.pl
2026-05-11 9:09

Czy samochody naprawiane po wypadkach są w pełni bezpieczne? Posłanka Paulina Matysiak zwraca uwagę na problem stosowania tanich, nieoryginalnych części, co może być wynikiem zaniżania kosztorysów przez ubezpieczycieli. W swojej interpelacji do ministra infrastruktury pyta, czy państwo ma nad tym jakąkolwiek kontrolę.

AI zdjęcie do artykułu

i

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI AI wygenerowany obraz do artykułu
  • Posłanka wskazuje, że praktyki zaniżania kosztorysów napraw mogą zmuszać warsztaty do sięgania po tańsze zamienniki.
  • Stosowanie części o niezweryfikowanej jakości budzi poważne obawy o bezpieczeństwo bierne pojazdów i ochronę pasażerów.
  • Wątpliwości budzi brak jednoznacznych przepisów oraz narzędzi, które pozwalałyby skutecznie weryfikować jakość części zamiennych.

Zaniżone kosztorysy a bezpieczeństwo. Skutki praktyk rynkowych

W swojej interpelacji do ministra infrastruktury posłanka Paulina Matysiak zwraca uwagę na problem, który, jak podkreśla, jest podnoszony przez ekspertów rynku motoryzacyjnego. Chodzi o jakość napraw pojazdów po szkodach komunikacyjnych, które są likwidowane z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zdaniem posłanki, obecne praktyki polegające na zaniżaniu kosztorysów napraw prowadzą do niebezpiecznych kompromisów.

Według informacji przytoczonych w dokumencie, warsztaty w wielu przypadkach zmuszone są do stosowania tańszych, nieoryginalnych części zamiennych. Taka sytuacja może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa biernego pojazdu, zwłaszcza w kontekście elementów konstrukcyjnych, które mają kluczowe znaczenie dla ochrony życia i zdrowia pasażerów w razie kolejnego wypadku.

Polecany artykuł:

Kierowca BMW dachował na S2. Latające części auta uszkodziły inne pojazdy

Brak jasnych standardów i kontroli. Kto weryfikuje jakość części?

Autorka interpelacji wskazuje na istotną lukę w systemie. Obecnie brakuje jednoznacznych definicji oraz standardów jakościowych dla części, które są dopuszczane do stosowania w naprawach powypadkowych. To sprawia, że na rynek mogą trafiać komponenty o niezweryfikowanych parametrach technicznych.

Problem potęguje fakt, że stacje kontroli pojazdów mają ograniczone możliwości weryfikacji jakości i pochodzenia części użytych podczas naprawy. Posłanka Paulina Matysiak stawia pytanie, czy diagności dysponują odpowiednimi narzędziami i procedurami, aby skutecznie ocenić, czy naprawiony pojazd jest w pełni bezpieczny i zgodny z wymogami producenta.

Polecany artykuł:

Potworna kraksa. Auto dachowało i zatrzymało się na drzewie. Dwie młode osoby p…

Sześć kluczowych pytań do ministra. Czy resort planuje zmiany?

W związku z przedstawionymi wątpliwościami, posłanka skierowała do ministra infrastruktury sześć konkretnych pytań. Chce dowiedzieć się, czy resort prowadził analizy dotyczące wpływu stosowania nieoryginalnych części na bezpieczeństwo pojazdów oraz czy obowiązujące przepisy zawierają jasne kryteria oceny jakości takich komponentów.

Paulina Matysiak pyta również, czy ministerstwo było konsultowane przy tworzeniu rekomendacji dotyczących używania części alternatywnych i czy rozważa wprowadzenie systemu ich certyfikacji. Kluczowe pytanie dotyczy planów legislacyjnych, które miałyby na celu zapewnienie, że samochody po naprawach powypadkowych spełniają fabryczne normy bezpieczeństwa.

W interpelacji posłanka pyta wprost, czy rozważane jest wprowadzenie systemu certyfikacji dla części kluczowych dla bezpieczeństwa oraz czy planowane są konkretne działania legislacyjne lub organizacyjne w tej sprawie. Odpowiedź ministra infrastruktury będzie kluczowa dla oceny, czy rząd dostrzega problem i zamierza podjąć kroki w celu zwiększenia nadzoru nad jakością napraw powypadkowych w Polsce.

Skakał po dachu czyjegoś samochodu, a film wrzucił do sieci. Patostreamer liczył na zarobek