Rządowy budżet na 2027 rok. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to kluczowe priorytety

Jakie są główne priorytety budżetu na 2027 rok?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że w projekcie budżetu państwa na 2027 rok szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia oraz realizacją strategicznych inwestycji. Premier Donald Tusk zaznaczył, że decyzje muszą łączyć odpowiedzialność za stan finansów państwa z potrzebą rozwoju kraju poprzez inwestycje.

Jakie zmiany zaplanowano w podatkach?

W ramach planowanego budżetu, rząd proponuje podniesienie progów podatku dochodowego od osób fizycznych, co ma przynieść korzyści 3,5 milionom obywateli Polski. Jest to jeden z elementów mających na celu poprawę sytuacji finansowej obywateli.

Jakie będą nakłady na ochronę zdrowia?

Znaczące zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia jest kolejnym kluczowym punktem budżetu na 2027 rok. Planowane jest przekazanie dodatkowych 17 miliardów złotych z budżetu państwa na ten cel, co ma bezpośrednio wpłynąć na poprawę warunków dla pacjentów.

Jakie są oczekiwania wobec Prezydenta?

Rząd podkreśla, że utrzymanie wysokiego ratingu Polski oraz odpowiedzialne zarządzanie deficytem i wydatkami wymaga również współpracy ze strony Prezydenta. Każde prezydenckie weto może podważyć zaufanie do Polski – to stanowisko podkreślają przedstawiciele rządu.

Źródło PAP.