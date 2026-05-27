Ekonomista wraca do wielkiej polityki, aby w nowym gabinecie zająć się najważniejszymi sprawami związanymi z krajową gospodarką oraz planowaniem strategicznym.

Warto przeanalizować drogę dawnego szefa Nowoczesnej do ministerialnych gabinetów, a także zastanowić się nad skutkami tej zaskakującej decyzji kadrowej.

Dziennikarze stacji RMF FM ustalili w nieoficjalnych rozmowach, że kandydatura znanego działacza została już w pełni przygotowana przez urzędników pracujących w Kancelarii Premiera. Rozgłośnia informuje jednocześnie, że obecnie wymagany jest wyłącznie ostateczny podpis Donalda Tuska pod przygotowanymi dokumentami nominacyjnymi. Cała oficjalna procedura powołania nowego wiceministra na to stanowisko powinna zostać sfinalizowana w nadchodzącym tygodniu.

Ryszard Petru obejmie stanowisko wiceministra rozwoju w rządzie Tuska

Znany działacz wielokrotnie sugerował mediom, że zależy mu na bezpośrednim kreowaniu polityki i uczestnictwie w procesach decyzyjnych państwa. Podczas niedawnego wywiadu dla RMF FM jednoznacznie zaznaczył, że zajmowanie wysokich funkcji publicznych ma sens wyłącznie przy posiadaniu faktycznych narzędzi do zmian. Przydzielenie mu nowej roli oznaczałoby dla niego zdecydowanie najbardziej spektakularny awans państwowy od momentu powrotu do parlamentu pod koniec ubiegłego roku.

Chcę mieć wpływ na rzeczywistość w ten czy inny sposób – mówił polityk, który obecnie kieruje sejmową Komisją do Spraw Deregulacji.

Były doradca Leszka Balcerowicza wraca na szczyty władzy

Ryszard Petru od początku swojej drogi publicznej utożsamiany jest z zagadnieniami ekonomicznymi oraz skomplikowanym rynkiem finansowym. U schyłku ubiegłego wieku ściśle współpracował z Leszkiem Balcerowiczem w murach Ministerstwa Finansów, a następnie zdobywał cenne doświadczenie zawodowe w strukturach Banku Światowego.

Ogólnopolską rozpoznawalność zyskał nieco później, gdy założył formację polityczną o nazwie Nowoczesna. Jego partia wzięła udział w wyścigu wyborczym w 2015 roku, zdobyła mandaty poselskie i przez chwilę skutecznie konkurowała z Platformą Obywatelską o prymat na ławach opozycyjnych.

W kolejnych latach kariera tego polityka uległa wyraźnemu spowolnieniu, przez co zdecydował się on na powrót do sektora prywatnego. Ponownie zasiadł w ławach poselskich dopiero w wyniku jesiennego głosowania, reprezentując koalicję Trzecia Droga.

Klub Centrum rośnie w siłę. Kolejna nominacja od Donalda Tuska

Doświadczony ekonomista to kolejny przedstawiciel Klubu Centrum, który ma otrzymać eksponowane stanowisko w obecnym gabinecie. Wspomniana formacja wyodrębniła się po rozłamie w Polsce 2050 i zrzesza dzisiaj parlamentarzystów niegdyś blisko współpracujących z Szymonem Hołownią.

Warto dodać, że zaledwie we wtorek inna działaczka tego koła, Żaneta Cwalina-Śliwowska, została oficjalnie mianowana wiceministrem sportu i turystyki. Kolejnym kadrowym krokiem będzie najprawdopodobniej awans Ryszarda Petru. Jeśli szef rządu złoży odpowiedni podpis pod dokumentami, ekonomista ten oficjalnie powróci do gmachów państwowych ministerstw.