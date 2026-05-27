Marta Nawrocka skradła show w Szwajcarii. Jej kreacja to modowy hit sezonu

Karol Nawrocki i jego żona przebywają z dwudniową wizytą w Szwajcarii, na zaproszenie Prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej, Guya Parmelina.

Głównym tematem rozmów są kwestie gospodarcze oraz współpraca w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem szwajcarskich modeli finansowania badań. Prezydent odwiedzi w tym celu m.in. Politechnikę w Lozannie.

Uwagę obserwatorów przykuła kreacja Marty Nawrockiej. Polska pierwsza dama wybrała stylizację w najmodniejszym kolorze sezonu wiosna/lato 2026.

Guy Parmelin, Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej, wraz ze swoją małżonką Caroline Parmelin, uroczyście powitali polską parę prezydencką. Wizyta rozpoczęła się od symbolicznego wpisu do Księgi Gości Rady Federalnej, dokonanego przez Karola i Martę Nawrockich. Harmonogram dwudniowego pobytu jest bardzo napięty i obejmuje kilka kluczowych obszarów. Głównym punktem są rozmowy plenarne z udziałem przywódców obu państw. Tematem dominującym, dyskutowanym zarówno w Bernie, jak i w Lozannie, będzie gospodarka. Oprócz spotkań z członkami Szwajcarskiej Rady Federalnej zaplanowano również konferencję prasową.

Jeszcze przed wylotem z kraju, minister Marcin Przydacz akcentował strategiczną rolę Szwajcarii jako partnera handlowego i politycznego Polski w Europie. Kwestie biznesowe stanowią niezwykle ważny element tej wizyty. W planach są spotkania obu prezydentów z reprezentantami szwajcarskiego świata biznesu.

«- Pan prezydent postrzega ten obszar także jako element promocji polskich interesów gospodarczej, realizowanej dyplomacji gospodarczej - powiedział, dodając, że delegacji towarzyszą przedstawiciele polskich przedsiębiorców.»

Kolejnym ważnym punktem wizyty Karola Nawrockiego będzie Politechnika w Lozannie. Rozmowy w tym ośrodku skupią się na kwestiach rozwoju badań i metod ich finansowania. Jak zauważył minister Przydacz, Szwajcaria może stanowić wzór do naśladowania, jeśli chodzi o nakłady na sektor naukowy.

- Pan prezydent, jako człowiek wywodzący się ze świata nauki, jest zdecydowanym zwolennikiem wzrostu nakładów na ten sektor - powiedział. - Z pewnością dobrze byłoby dla polskiej nauki, abyśmy w tym obszarze wzorowali się na Szwajcarii - dodał.

To jednak strój Marty Nawrockiej skradł całe show. Polska pierwsza dama zachwyciła elegancką, dwurzędową marynarką zestawioną ze zwiewną spódnicą za kolano i dopasowanymi kolorystycznie szpilkami. Kreacja w odcieniu masełkowej żółci to absolutny hit tego sezonu modowego. Ten subtelny, znacznie łatwiejszy w noszeniu niż jaskrawy neon kolor, świetnie współgra z bielą, szarościami, jeansem oraz chłodnym błękitem. Wybór takiego total looku przez żonę polskiego prezydenta był modowym strzałem w dziesiątkę.

Szwajcarska pierwsza dama postawiła na klasyczną elegancję – białą spódnicę i bluzkę ozdobioną poprzecznym paskiem, połączone z ciemną, luźną marynarką. Całość uzupełniały wygodne baleriny. Caroline Parmelin prezentowała się bardzo stylowo, jednak to polska pierwsza dama znajdowała się w centrum uwagi, przyciągając spojrzenia wszystkich zgromadzonych!

