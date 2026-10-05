Chcą obowiązkowych szkoleń wojskowych dla posłów i senatorów. Znamy szczegóły

Czy parlamentarzyści trafią do jednostek wojskowych?

Stowarzyszenie Rozwój Plus przedstawiło w parlamencie propozycję ustawy o obowiązkowych ćwiczeniach.

Zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Michał Dworczyk wyjaśnili zasady tego mechanizmu.

W pierwszy poniedziałek października 2026 roku Mateusz Morawiecki zaprezentował w Sejmie nowy pomysł swojej formacji politycznej Rozwój Plus. Najważniejszym założeniem tej propozycji jest wdrożenie obowiązkowego przeszkolenia militarnego dla wszystkich parlamentarzystów poniżej 60. roku życia. Były prezes Rady Ministrów zaznaczył, że takie rozwiązanie jest obecnie bardzo potrzebne.

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Szczegóły przedstawił Michał Dworczyk, będący europosłem. W mediach społecznościowych przekazał, że nowelizacja zakłada dwie kluczowe modyfikacje. Pierwsza z nich to obowiązkowe szkolenie dla wszystkich parlamentarzystów (w tym europejskich) poniżej 60. roku życia, trwające do 58 dni i podzielone na etap teoretyczny (30 dni na Akademii Sztuki Wojennej) oraz poligonowy (28 dni). Istnieje opcja służby zastępczej, o którą należy wnioskować do marszałków Sejmu lub Senatu. Drugim elementem jest dopuszczenie możliwości pełnienia przez posłów i senatorów służby w WOT, wzorowanej na amerykańskiej Gwardii Narodowej. Jak wskazał Dworczyk, Polska potrzebuje szeroko zakrojonego przygotowania obronnego i rozbudowanych rezerw. Stowarzyszenie Rozwój Plus zainicjowało debatę na ten temat, ponieważ należy podejmować słuszne kwestie, nawet jeśli są one skomplikowane.

Klasa polityczna powinna dawać przykład i służyć interesowi publicznemu, również w tym przypadku. Dzisiaj, gdy sytuacja w naszym otoczeniu pogarsza się, wydajemy na zbrojenia kolejne miliardy, a poparcie dla przywrócenia obowiązkowego szkolenia wojskowego rośnie, parlamentarzyści powinni przejść dodatkowe szkolenie. Powinno ono obejmować intensywny kurs obronny przygotowany przez Akademię Sztuki Wojennej i przeszkolenie wojskowe, podobne do tego obecnie prowadzonego w ramach DZSW. Pozwoli ono nie tylko na lepszej jakości politykę obronną, której dzisiaj potrzebujemy. Będzie również stanowić dowód tego, że ludzie, którzy chcą pełnić mandat przedstawicielski, są naprawdę gotowi do wypełniania konstytucyjnego obowiązku obrony Ojczyzny

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