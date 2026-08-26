Rafał Trzaskowski otwiera Campus Polska. Przesłanie do młodych

W środę w Olsztynie uroczyście zainaugurowano piątą odsłonę wydarzenia, które trwale wpisało się w harmonogram społeczno-politycznych spotkań w Polsce. Frekwencja dopisała, ponieważ chęć udziału zgłosiło ponad 3,5 tysiąca młodych osób. Rafał Trzaskowski, twórca tego formatu, zaznaczył, że Campus Polska Przyszłości to przestrzeń stworzona dla młodzieży, by ułatwić im wejście w działalność społeczną i polityczną.

Podczas spotkania z dziennikarzami Rafał Trzaskowski ocenił, że inicjatywa ta ma wspierać młodzież w aktywności publicznej, a jednocześnie stanowić okazję do nauki dla doświadczonych polityków. Wskazał również, że festiwal to regularne wydarzenie niezwiązane bezpośrednio z cyklem wyborczym, będące rozwinięciem projektu zainicjowanego przed pięcioma laty.

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Tegoroczna agenda, zbudowana wokół zagadnień takich jak polityka międzynarodowa, nowoczesne technologie oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, obfituje w debaty z najważniejszymi reprezentantami krajowego i światowego życia publicznego. Na Campus Polska Przyszłości zawitają kluczowi politycy koalicji rządzącej, w tym premier Donald Tusk oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Swoją obecność potwierdzili także szefowie resortów, tacy jak Agnieszka Dziemanowicz-Bąk odpowiedzialna za sprawy rodziny czy Katarzyna Kotula zajmująca się kwestiami równości.

Młodzi ludzie będą mieli również okazję porozmawiać z wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym oraz marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Harmonogram obejmuje także panele z udziałem międzynarodowych ekspertów, w tym nagrodzonego Noblem z Białorusi Alesia Bialackiego, uwięzionego dziennikarza Andrzeja Poczobuta oraz Patricka Gasparda, który w przeszłości doradzał prezydentowi USA Barackowi Obamie w kwestiach politycznych.