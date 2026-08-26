Wołodymyr Zełenski opublikował list od Karola Nawrockiego. Ważne słowa dla Ukrainy

Zełenski pokazał list od Nawrockiego

Prezydent Ukrainy opublikował w mediach społecznościowych pismo od Karola Nawrockiego i złożył polskiemu politykowi podziękowania.

Zełenski zapewnił o woli umacniania polsko-ukraińskiej współpracy, kładąc nacisk na szacunek i uczciwość w ocenie wspólnej historii, a także perspektywy integracji ze strukturami unijnymi i Sojuszem Północnoatlantyckim.

– Wdzięczny Prezydentowi Polski, @NawrockiKn, za jego gratulacje z okazji naszego Dnia Niepodległości, zwłaszcza za życzenia zwycięstwa Ukrainy – napisał Zełenski, według tłumaczenia jego wpisu na platformie X. Ukraiński prezydent podkreślił także znaczenie polskiego wsparcia od początku rosyjskiej agresji. – Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach, od pierwszych dni rosyjskiej inwazji – dodał.

Grateful to the President of Poland, @NawrockiKn, for his congratulations on our Independence Day, especially his wishes for Ukraine to prevail.We will always remember Poland’s support, open hearts and doors, since the first days of the Russian invasion.We are committed to… pic.twitter.com/Q0897XzUCK— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2026

Nawrocki o sytuacji Ukrainy

Karol Nawrocki w liście z 21 sierpnia podkreślił, że to Rzeczpospolita jako pierwsza na globie uznała ukraińską państwowość.

Prezydent RP zaznaczył również, że w relacjach polsko-ukraińskich wciąż pozostają otwarte kwestie wymagające dialogu.

„I choć przez ten okres wiele kwestii dwustronnych udało się rozwiązać, a inne wymagają więcej czasu oraz dobrej woli, to niezmienny pozostaje fakt, że jesteśmy i pozostaniemy sąsiadami” – napisał Nawrocki.

W liście przypomniano też o polskim wsparciu dla Ukrainy – zarówno w ubiegłych latach, jak i od momentu wybuchu pełnoskalowego konfliktu w 2022 roku.

Życzenia odzyskania granic

W dokumencie znalazło się bardzo stanowcze odniesienie do trwającego konfliktu zbrojnego.

„W Polsce wciąż żywa jest świadomość, że Ukraina toczy dziś egzystencjalny bój o niepodległość oraz możliwość decydowania o swojej przyszłości” – podkreślił prezydent.

Karol Nawrocki wyraził się bardzo jasno w kwestii przyszłości ukraińskiego terytorium:

„Życzę Panu Prezydentowi oraz wszystkim Ukraińcom, aby Ukraina odzyskała integralność terytorialną w ramach międzynarodowo uznanych granic”.

Prezydent Rzeczypospolitej przekazał również słowa otuchy walczącym – życząc wojskowym i ludności cywilnej, by ich postawa zapewniła im odpowiednie miejsce w narodowej pamięci oraz stała się wzorem dla przyszłych pokoleń.

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