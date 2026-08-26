Wołodymyr Zełenski opublikował list od Karola Nawrockiego. Ważne słowa dla Ukrainy

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Zełenski pokazał list od Nawrockiego
Prezydent Ukrainy opublikował w mediach społecznościowych pismo od Karola Nawrockiego i złożył polskiemu politykowi podziękowania.
Zełenski zapewnił o woli umacniania polsko-ukraińskiej współpracy, kładąc nacisk na szacunek i uczciwość w ocenie wspólnej historii, a także perspektywy integracji ze strukturami unijnymi i Sojuszem Północnoatlantyckim.
– Wdzięczny Prezydentowi Polski, @NawrockiKn, za jego gratulacje z okazji naszego Dnia Niepodległości, zwłaszcza za życzenia zwycięstwa Ukrainy – napisał Zełenski, według tłumaczenia jego wpisu na platformie X.
Ukraiński prezydent podkreślił także znaczenie polskiego wsparcia od początku rosyjskiej agresji.
– Zawsze będziemy pamiętać o wsparciu Polski, otwartych sercach i drzwiach, od pierwszych dni rosyjskiej inwazji – dodał.
Nawrocki o sytuacji Ukrainy
Karol Nawrocki w liście z 21 sierpnia podkreślił, że to Rzeczpospolita jako pierwsza na globie uznała ukraińską państwowość.
Prezydent RP zaznaczył również, że w relacjach polsko-ukraińskich wciąż pozostają otwarte kwestie wymagające dialogu.
„I choć przez ten okres wiele kwestii dwustronnych udało się rozwiązać, a inne wymagają więcej czasu oraz dobrej woli, to niezmienny pozostaje fakt, że jesteśmy i pozostaniemy sąsiadami” – napisał Nawrocki.
W liście przypomniano też o polskim wsparciu dla Ukrainy – zarówno w ubiegłych latach, jak i od momentu wybuchu pełnoskalowego konfliktu w 2022 roku.
Życzenia odzyskania granic
W dokumencie znalazło się bardzo stanowcze odniesienie do trwającego konfliktu zbrojnego.
„W Polsce wciąż żywa jest świadomość, że Ukraina toczy dziś egzystencjalny bój o niepodległość oraz możliwość decydowania o swojej przyszłości” – podkreślił prezydent.
Karol Nawrocki wyraził się bardzo jasno w kwestii przyszłości ukraińskiego terytorium:
„Życzę Panu Prezydentowi oraz wszystkim Ukraińcom, aby Ukraina odzyskała integralność terytorialną w ramach międzynarodowo uznanych granic”.
Prezydent Rzeczypospolitej przekazał również słowa otuchy walczącym – życząc wojskowym i ludności cywilnej, by ich postawa zapewniła im odpowiednie miejsce w narodowej pamięci oraz stała się wzorem dla przyszłych pokoleń.
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