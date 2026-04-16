Radosław Sikorski ma powody do niepokoju? Polacy mocno podzieleni

Sondaż Onetu: Radosław Sikorski budzi skrajne emocje
- Opublikowano najnowsze zestawienie pokazujące, jak obywatele oceniają szefa dyplomacji.
- Rezultaty ankiety dowodzą ogromnej polaryzacji w polskim społeczeństwie.
- Dane precyzyjnie określają odsetek sympatyków oraz przeciwników obecnego ministra.
Uczestnicy badania zrealizowanego przez UCE Research dla portalu Onet.pl musieli odnieść się do jednego, bardzo konkretnego pytania.
„Jak bardzo ufa Pan/Pani ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu?”
Zgromadzone dane wskazują, że pozytywny stosunek do polityka deklaruje łącznie 33,7 proc. ankietowanych. W tej grupie 13,1 proc. osób ufa mu w sposób zdecydowany, natomiast 20,6 proc. wybrało odpowiedź świadczącą o umiarkowanym zaufaniu.
Brak zaufania do ministra spraw zagranicznych wyraża z kolei 33,4 proc. biorących udział w ankiecie. Wariant całkowitej nieufności zaznaczyło 20,1 proc. badanych, a 13,3 proc. podchodzi do niego z mniejszą, ale wciąż wyraźną rezerwą. Statystyki te udowadniają, że grupy zwolenników i przeciwników Radosława Sikorskiego są niemal równe.
Spora część społeczeństwa zachowuje w tej sprawie zachowawczą postawę. Opcję świadczącą o braku jednoznacznego zaufania lub nieufności wskazało 26,6 proc. uczestników. Z kolei 6,3 proc. pytanych w ogóle nie miało wyrobionego zdania na temat szefa MSZ.
Pomiary sondażowe zostały przeprowadzone przez firmę UCE Research na zlecenie Onetu w dniach 10-12 kwietnia 2026 r. Zastosowano metodę wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI), a próbę badawczą stanowiło 1015 respondentów.