Radosław Sikorski ma powody do niepokoju? Polacy mocno podzieleni

Sondaż Onetu: Radosław Sikorski budzi skrajne emocje

Opublikowano najnowsze zestawienie pokazujące, jak obywatele oceniają szefa dyplomacji.

Rezultaty ankiety dowodzą ogromnej polaryzacji w polskim społeczeństwie.

Dane precyzyjnie określają odsetek sympatyków oraz przeciwników obecnego ministra.

Uczestnicy badania zrealizowanego przez UCE Research dla portalu Onet.pl musieli odnieść się do jednego, bardzo konkretnego pytania.

„Jak bardzo ufa Pan/Pani ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu?”

Zgromadzone dane wskazują, że pozytywny stosunek do polityka deklaruje łącznie 33,7 proc. ankietowanych. W tej grupie 13,1 proc. osób ufa mu w sposób zdecydowany, natomiast 20,6 proc. wybrało odpowiedź świadczącą o umiarkowanym zaufaniu.

Brak zaufania do ministra spraw zagranicznych wyraża z kolei 33,4 proc. biorących udział w ankiecie. Wariant całkowitej nieufności zaznaczyło 20,1 proc. badanych, a 13,3 proc. podchodzi do niego z mniejszą, ale wciąż wyraźną rezerwą. Statystyki te udowadniają, że grupy zwolenników i przeciwników Radosława Sikorskiego są niemal równe.

Spora część społeczeństwa zachowuje w tej sprawie zachowawczą postawę. Opcję świadczącą o braku jednoznacznego zaufania lub nieufności wskazało 26,6 proc. uczestników. Z kolei 6,3 proc. pytanych w ogóle nie miało wyrobionego zdania na temat szefa MSZ.

Pomiary sondażowe zostały przeprowadzone przez firmę UCE Research na zlecenie Onetu w dniach 10-12 kwietnia 2026 r. Zastosowano metodę wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI), a próbę badawczą stanowiło 1015 respondentów.