Iga Świątek wygrywa w Stuttgarcie. Niezwykła niespodzianka w korytarzu wywołała wielkie emocje

Pewne zwycięstwo Igi Świątek i debiut nowego trenera

Iga Świątek rozpoczęła tegoroczne zmagania na kortach ziemnych, pokonując Laurę Siegemund 6:2, 6:3. Był to jednocześnie pierwszy oficjalny występ byłej liderki rankingu pod okiem nowego szkoleniowca, Francisco Roiga. Choć dyspozycja mistrzyni wielkoszlemowej nie była jeszcze optymalna, bez większych kłopotów poradziła sobie z doświadczoną reprezentantką Niemiec. Swoje kolejne spotkanie rozegra w piątek, a jej przeciwniczką będzie triumfatorka starcia pomiędzy Mirrą Andriejewą a Alycią Parks.

Wyjątkowe powitanie Igi Świątek po opuszczeniu kortu

Kiedy Iga Świątek schodziła do szatni, napotkała na swojej drodze niecodzienny widok. W korytarzu zgromadziła się grupa młodych sympatyków, którzy już podczas rywalizacji na korcie głośno wspierali Polkę. Ubrani w biało-czerwone stroje fani skandowali imię tenisistki, co wprawiło ją w ogromne zdumienie.

Reakcja sportsmenki była niezwykle żywiołowa. Zaskoczona i szeroko uśmiechnięta chwyciła się za głowę, po czym chętnie zapozowała do pamiątkowych fotografii. Nie zabrakło również czasu na cierpliwe rozdawanie autografów wszystkim zgromadzonym miłośnikom tenisa.

Iga Świątek ocenia współpracę z Francisco Roigiem

W pomeczowych wypowiedziach Iga Świątek odniosła się do swojej aktualnej formy oraz współpracy z nowym opiekunem. Przyznała wprost, że potrzebuje jeszcze czasu na wdrożenie wszystkich taktycznych i technicznych nowinek. Wskazówki przekazywane przez hiszpańskiego eksperta wymagają bowiem dłuższego procesu adaptacji na placu gry w warunkach meczowych.