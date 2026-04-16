Kiedy przesadzić pomidory i ogórki do gruntu? Idealna data zbliża się wielkimi krokami

Zarówno pomidory, jak i ogórki są roślinami ciepłolubnymi i bardzo źle znoszą spadki temperatury. Największym zagrożeniem są nocne przymrozki, które wiosną potrafią pojawić się niespodziewanie. Dlatego przy planowaniu przesadzania nie wystarczy kierować się kalendarzem. Liczy się także temperatura gleby, powietrza i stabilność pogody w kolejnych dniach.

Rozsada pomidorów i ogórków

Doświadczeni ogrodnicy zwracają uwagę, że kluczowym momentem jest tzw. zimna Zośka, czyli połowa maja. To właśnie wtedy mija największe ryzyko przymrozków w większości regionów Polski. Rośliny powinny być wcześniej zahartowane, czyli stopniowo przyzwyczajane do warunków zewnętrznych. Dzięki temu po przesadzeniu szybciej się przyjmą i zaczną intensywnie rosnąć.

Kiedy przesadzić ogórki i pomidory do gruntu?

Najbezpieczniejszym terminem na przesadzanie pomidorów i ogórków do gruntu jest okres po 15 maja, gdy nocne temperatury utrzymują się powyżej 8-10°C, a gleba jest już dobrze nagrzana. Pomidory najlepiej sadzić wtedy, gdy mają mocną łodygę i dobrze rozwinięte liście, natomiast ogórki powinny być młode, ale już stabilne.

Warto pamiętać, że ogórki są jeszcze bardziej wrażliwe na chłód niż pomidory, dlatego wielu ogrodników decyduje się sadzić je kilka dni później. Jeśli prognozy zapowiadają ochłodzenie, lepiej wstrzymać się z pracami lub zabezpieczyć rośliny agrowłókniną. Dobrze dobrany termin to gwarancja zdrowych krzewów i obfitych plonów w sezonie.