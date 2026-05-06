Zwycięstwo, a jak porażka Tuska. Te wyniki mogą go zaniepokoić

Piotr Margielewski
2026-05-06 7:45

Najnowszy sondaż poparcia partyjnego Opinia24 przeprowadzony dla "Gazety Wyborczej" rzuca nowe światło na polską scenę polityczną, prezentując wyniki, które mogą zaskoczyć wielu obserwatorów. Choć Koalicja Obywatelska Donalda Tuska odnotowuje wyraźne zwycięstwo w preferencjach wyborczych, to symulacja podziału mandatów wskazuje na potencjalną większość sejmową dla koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją.

Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen

Nowy sondaż partyjny

Pojawiło się nowe badanie preferencji wyborczych Polaków. Choć partia kierowana przez Donalda Tuska odnosi w nim zwycięstwo, lider formacji ma powody do zmartwień. Wyniki pokazują, jak mógłby wyglądać rozkład sił w parlamencie, gdyby obywatele ruszyli do urn w najbliższą niedzielę.

KO prowadzi w zestawieniu

Badanie zrealizowane przez pracownię Opinia24 wskazuje, że Koalicja Obywatelska umacnia się na pierwszym miejscu, gromadząc poparcie na poziomie 31,6 procent. Na drugiej pozycji znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu deklaruje 21,6 procent ankietowanych. Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje Konfederacja, zrzeszająca zwolenników Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, uzyskując wynik 12,2 procent. 

Ugrupowania w Sejmie i pod progiem

Według wyników sondażu, w ławach sejmowych zasiedliby przedstawiciele jeszcze dwóch innych środowisk. Pierwszym z nich jest Konfederacja Korony Polskiej, kierowana przez Grzegorza Brauna, która cieszy się poparciem 8,2 procent. Drugą formacją, której udaje się pokonać próg wyborczy, jest Lewica, gromadząca 7 procent wskazań. 

Dla kilku innych formacji pięcioprocentowy próg wyborczy okazał się niemożliwy do przekroczenia. Do tej grupy należą: Partia Razem z poparciem 3,5 procent, Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 2,8 procent oraz Polska 2050, na którą wskazało 2,2 procent respondentów.

Paradoks większości w symulacji mandatów

Zaskakujące wnioski płyną z analizy symulacji podziału mandatów, przygotowanej przez "Gazetę Wyborczą" na bazie sondażu Opinia24. Pomimo faktu, że Koalicja Obywatelska triumfuje w zestawieniu, ewentualny układ sił na Wiejskiej mógłby wyglądać zupełnie nieoczekiwanie. Obecny obóz rządzący, w skład którego wchodzą KO z potencjalnymi 196 miejscami oraz Lewica z 24 posłami, zgromadziłby w sumie 220 mandatów. Do osiągnięcia wymaganej do rządzenia większości, wynoszącej 231 głosów, zabrakłoby im zatem 11 szabel. Taka sytuacja oznacza, że nawet przy zachowaniu obecnego poparcia przez KO i Lewicę, sformowanie stabilnego gabinetu okazałoby się niezwykle skomplikowane lub wręcz nierealne bez znalezienia kolejnych sojuszników.

Tymczasem, hipotetyczny sojusz Prawa i Sprawiedliwości (135 miejsc), Konfederacji (63 miejsca) oraz Konfederacji Korony Polskiej (42 miejsca) dysponowałby łącznie 240 mandatami. Taki obrót spraw zagwarantowałby tej koalicji pewną przewagę w parlamencie, dając wynik o 9 głosów wyższy niż wymagana większość.

Badanie zostało zrealizowane przez firmę Opinia24 na zlecenie "Gazety Wyborczej" w okresie od 27 do 30 kwietnia. Wzięła w nim udział reprezentatywna, losowa grupa 1002 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano metody badawcze CATI oraz CAWI.

