Mateusz Morawiecki definitywnie oddziela się od PiS i deklaruje start z nowym projektem politycznym.

Z najnowszego badania SW Research wynika, że obywatele nie mają pewności co do ostatecznego rozbratu byłego premiera z dawną partią.

Jak wyglądają dokładne wyniki sondażu i co badani myślą o dalszych losach szefa rządu?

Drogi Mateusza Morawieckiego i formacji Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie się rozeszły, a były szef rządu aktywnie pracuje nad powołaniem własnej siły politycznej. Mimo tego powrót pod skrzydła Jarosława Kaczyńskiego wciąż pozostaje przedmiotem publicznych dyskusji. Na zlecenie gazety „Rzeczpospolita” agencja SW Research sprawdziła, jak obywatele oceniają szanse na ponowny alians. Wyniki badania pokazują ogromny znak zapytania. Najliczniejsze grono ankietowanych, stanowiące aż 39,5 proc., zaznaczyło opcję „nie wiem”. Niewiele mniej badanych, bo 37,7 proc., jest przekonanych, że były premier nie powróci do macierzystej formacji. Z kolei 22,8 proc. uczestników sondażu zakłada, że Morawiecki znów pojawi się w szeregach PiS.

Sondaż o przyszłości Mateusza Morawieckiego. Różnice w odpowiedziach

Mimo że więcej osób odrzuca wizję powrotu niż w nią wierzy, trudno tu o kategoryczne wnioski. Prawie 40 procent pytanych nie jest w stanie wytypować, jak potoczą się polityczne losy byłego szefa rządu.

Ciekawe wnioski płyną z analizy rozkładu głosów w zależności od płci respondentów. Zwrócił na to uwagę Piotr Zimolzak z SW Research w wypowiedzi dla „Rzeczpospolitej”.

W powrót Mateusza Morawieckiego do PiS częściej wątpią mężczyźni (43 proc.) niż kobiety (33 proc.) – powiedział Zimolzak.

Z zaprezentowanych przez eksperta statystyk wynika, że brak wiary w powrót polityka deklaruje 29 proc. osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz 28 proc. zarabiających powyżej 7 tysięcy złotych na rękę. Wiceszef SW Research podkreślił też, że w miastach o populacji od 200 do 499 tysięcy mieszkańców, 31 proc. pytanych uważa taki scenariusz za całkowicie nierealny.

Koniec współpracy Morawieckiego i PiS. Powstał klub Rozwój Plus

Publikacja badania zbiega się w czasie z istotnymi przetasowaniami. Pod koniec lipca minął wyznaczony przez kierownictwo PiS czas na podjęcie decyzji przez posłów zaangażowanych w zewnętrzne podmioty polityczne. Musieli oni zrezygnować z takiej aktywności, pod groźbą wyrzucenia z partii.

Działacze związani ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego nie dostarczyli stosownych dokumentów. Twierdzili, że nie zamierzają odchodzić z PiS, tłumacząc, iż ich projekt ma wymiar czysto społeczny. Mimo tych deklaracji, ich sytuacją zajął się partyjny rzecznik dyscypliny.

W ostatecznym rozrachunku zaplecze byłego premiera uznało, że de facto znajdują się już poza strukturami Prawa i Sprawiedliwości. W efekcie pod koniec lipca powołano niezależny klub parlamentarny o nazwie Rozwój Plus. Stanowiło to bezsprzeczny dowód, że Morawiecki kreuje swoją polityczną przyszłość w oderwaniu od partii Kaczyńskiego.

Własna partia Morawieckiego. Do 15 października poznamy szyld?

Były prezes Rady Ministrów nie zwalnia tempa i planuje kolejne kroki. Zadeklarował, że do 15 października jego nowa partia polityczna stanie się faktem. Dokładnie w tym terminie zaplanowano konwencję stowarzyszenia Rozwój Plus.

Kwestia nazwy nowego tworu pozostaje wciąż otwarta. Według doniesień tygodnika „Newsweek”, ostateczny szyld zostanie zaprezentowany po okresie wakacyjnym. Rozważa się kontynuację nazwy Rozwój Plus, jednak na stole leżą też zupełnie nowe propozycje, w tym opcja powołania projektu jako „Wielka Polska”.

Obecne kroki Mateusza Morawieckiego jednoznacznie celują w stworzenie w pełni autonomicznego bytu politycznego. Niemniej jednak, badanie zrealizowane przez SW Research dowodzi, że samo społeczeństwo nie ma przekonania co do ostateczności rozłamu na linii były premier a partia PiS. Odsetek osób pozbawionych pewności w tej kwestii przewyższa zarówno tych, którzy wierzą w powrót, jak i jego zagorzałych sceptyków.

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