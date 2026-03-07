Czarnek kandydatem PiS na premiera. Tusk reaguje! PORAŻAJĄCE słowa

Przemysław Czarnek powalczy o prawicowy elektorat. Ekspert ocenia szanse PiS

Wskazanie byłego ministra na kandydata do objęcia rządu jasno określa nową drogę obraną przez opozycję. Doktor Sergiusz Trzeciak traktuje tę decyzję jako bezbłędny wskaźnik planów ugrupowania. Ekspert zapowiada bezwzględną walkę o głosy prawicy oraz starcie z Konfederacją. Polityk z Lublina ma skonsolidować najbardziej lojalnych zwolenników formacji i przyciągnąć rozczarowanych. Diagnozując tę sytuację na łamach "Super Expressu", znany specjalista od marketingu politycznego stwierdził:

Partia zdecydowała, że nie będzie przesuwać się w stronę centrum, lecz podejmie wyraźną rywalizację z Konfederacją. To właśnie jest zadanie Czarnka – konkurować z Konfederacją o wyborców prawicowych. Myślę, że dla wielu wahających się wyborców może być on osobą, która skłoni ich do oddania głosu na PiS. Na tym polega logika tego wyboru. Z drugiej strony może on jednak zrazić wyborców centrowych, którym bliżej było do Morawieckiego - ocenił.

Donald Tusk zabiera głos. Premier komentuje wskazanie Przemysława Czarnka

Podczas wydarzenia Przemysław Czarnek jasno zaprezentował swoją wizję kraju. Polityk grzmiał pod adresem obecnego premiera i jego zaplecza, mocno akcentując problemy demograficzne oraz położenie kobiet w społeczeństwie. Przebieg konwencji PiS bacznie śledził Donald Tusk, który zabrał głos. Szef rządu opublikował krótki wpis w serwisie X, podsumowując taktykę politycznych przeciwników. Trzy zdania lidera Platformy Obywatelskiej uświadamiają ciężar nadchodzących wydarzeń, zwiastując kluczowe starcie: - A więc trzy Konfederacje przeciwko nam. Nie ma czego się bać, ale nie można ich lekceważyć. Jedno jest pewne: w 2027 Polskę czeka gra o wszystko - napisał Donald Tusk.

