Wniosek o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. Mateusz Morawiecki wskazuje nowego premiera

Mateusz Morawiecki składa wniosek o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska

Początek 2026 roku przyniósł prawdziwe trzęsienie ziemi w polskiej polityce. Stojący na czele ugrupowania Rozwój Plus były premier Mateusz Morawiecki ogłosił wniosek o wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Ten komunikat błyskawicznie wywołał falę komentarzy. Jest to dotychczas najpoważniejsze starcie polityczne od ostatnich wyborów oraz otwarte wyzwanie rzucone prosto w stronę obecnej koalicji rządzącej.

Otoczenie byłego szefa rządu dąży wprost do odwołania obecnej Rady Ministrów. Samo złożenie dokumentów stanowi jednak dopiero pierwszy krok w tej procedurze. Skuteczne przegłosowanie wotum nieufności wymaga bowiem zgromadzenia większości sejmowej, która równocześnie wybierze nowego kandydata na urząd premiera i powierzy mu misję tworzenia gabinetu.

SKŁADAMY WNIOSEK O WOTUM NIEUFNOŚCI WOBEC RZĄDU TUSKA. Nasza propozycja: techniczny rząd pod wodzą @marekjurek do wyborów, które wyłonią nową większość parlamentarną. Reset w Trybunale Konstytucyjnym jest potrzebny - co do tego zgadzają się liczne środowiska polityczne: od Razem, przez Rozwój Plus, po Konfederację. Podkreślali to również Pan Prezydent i legalny Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Nie może być to jednak reset przy udziale dzisiejszych zamachowców na TK! Ich miejsce jest na śmietniku historii i przed niezawisłymi sądami w roli oskarżonych. Samo zakończenie fatalnych rządów tej koalicji będzie tylko początkiem - trzeba mieć konkretny plan co dalej, aby dramatyczne sceny z wczoraj już nigdy się nie powtórzyły. @RozwojPlus ten plan ma! 🇵🇱— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 31, 2026

Według planu przedstawionego przez partię Rozwój Plus, na czele tymczasowego gabinetu technicznego miałby stanąć Marek Jurek, a jedynym zadaniem nowej rady ministrów byłoby przygotowanie państwa do wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

Kandydat na tymczasowego szefa rządu to polityk z dużym doświadczeniem i były marszałek Sejmu, który słynie z konserwatywnych wartości. Autorzy tej inicjatywy zakładają, że jego osoba jest w stanie przyciągnąć znacznie szersze poparcie niż tylko jedno ugrupowanie. Taki gabinet techniczny z założenia nie ma charakteru politycznego i stanowi zespół ekspertów, którego czasowa misja ogranicza się wyłącznie do zarządzania krajem aż do wyboru nowego składu parlamentu.

QUIZ: Milicja Obywatelska. Jak dobrze pamiętasz PRL? Pytanie 1 z 10 Krótką białą pałkę służbową nazywano: łamigłówką, gumą lub bananem bumerangiem, trzepaczką lub latawicą podręczną, białogłową lub wyrywną Następne pytanie

Mateusz Morawiecki o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym

Powodem podjęcia tak radykalnych kroków właśnie w tym momencie są wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego. Według Mateusza Morawieckiego główny problem stanowią działania rządu Donalda Tuska wobec Trybunału Konstytucyjnego, co ugrupowanie byłego premiera nazywa wprost „zamachem stanu”. Polityk uważa, że instytucja ta wymaga „resetu”, jednak proces ten nie może być prowadzony z udziałem reprezentantów obecnej większości rządzącej.

Nie może być to jednak reset przy udziale dzisiejszych zamachowców na TK! Ich miejsce jest na śmietniku historii i przed niezawisłymi sądami w roli oskarżonych - zapowiedział były premier na platformie X.