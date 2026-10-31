Papież Leon XIV zabrał głos w sprawie sportu. Zwrócił się do koszykarzy z USA

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-31 15:14

Papież Leon XIV spotkał się w Watykanie z delegacjami koszykarzy z Uniwersytetu Villanova i Uniwersytetu Notre Dame. Podczas audiencji podkreślił, że rywale na parkiecie nie powinni być traktowani jak wrogowie. Spotkanie odbyło się przed niedzielną inauguracją sezonu amerykańskiej koszykówki akademickiej w Rzymie.

Dwaj koszykarze podczas meczu w hali sportowej. O wizycie sportowców u papieża Leona XIV przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Koszykarz w ciemnym stroju kozłuje piłkę obok obrońcy na parkiecie w hali sportowej.

Wartość sportu w życiu społecznym

W sobotę w Auli Pawła VI w Watykanie odbyła się audiencja z udziałem koszykarzy z amerykańskich uczelni. Papież Leon XIV zwrócił uwagę na ogromny potencjał sportu w kształtowaniu życia społecznego i akademickiego. Spotkanie zorganizowano w przeddzień rywalizacji drużyn uniwersyteckich w Rzymie.

Głowa Kościoła katolickiego zaznaczyła, że aktywność sportowa przynosi wiele pozytywnych efektów, co na przestrzeni wieków zauważali chrześcijańscy myśliciele. Wizja sportu promowana przez Kościół skupia się na godności człowieka, edukacji i relacjach międzyludzkich.

"W ostatnich latach, szczególnie za sprawą głosów papieży, Kościół katolicki zaproponował wizję sportu skoncentrowaną na godności osoby ludzkiej, jej integralnym rozwoju, edukacji oraz relacjach z innymi, podkreślając jego uniwersalną wartość jako środka promowania takich wartości jak braterstwo, solidarność i pokój" - dodał.

Inauguracja rozgrywek w Rzymie

71-letni Leon XIV, sam będący miłośnikiem sportu, przyznał, że kibicowanie własnej drużynie z pasją jest czymś naturalnym. Przypomniał jednak, by nie traktować przeciwników jak wrogów, mimo zażartej rywalizacji na boisku.

Audiencja wyprzedziła niedzielne mecze inaugurujące sezon amerykańskiej koszykówki akademickiej. Wydarzenie o nazwie „Eternal City Tip-Off” zaplanowano w hali Palazzo dello Sport na cześć pierwszego papieża z USA. Leon XIV ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Villanova w 1977 roku.

 

ROLKI