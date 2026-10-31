Wisła Płock wraca z zaświatów. Niezwykły remis w Ekstraklasie

Niezwykły powrót gospodarzy po przerwie

Sobotni mecz Ekstraklasy przyniósł ogromne emocje dla zgromadzonych na stadionie kibiców. Wisła Płock zremisowała na własnym boisku z Piastem Gliwice 2:2, choć pierwsza połowa zdecydowanie należała do gości. W 24. minucie wynik spotkania otworzył Andreas Katsantonis, a niespełna kwadrans później Oliwier Leśniak podwyższył prowadzenie.

Po zmianie stron gospodarze zaprezentowali zupełnie inne oblicze i błyskawicznie przystąpili do odrabiania strat. Zaraz po wznowieniu gry bramkę kontaktową zdobył Olaf Kobacki, dając drużynie nadzieję na korzystny rezultat. W 67. minucie do siatki trafił Łukasz Sekulski, co ostatecznie zapewniło podział punktów między rywalizującymi zespołami.

- Cieszę się, że potrafiliśmy się podnieść - powiedział trener gospodarzy Adam Majewski.

- Z jednej strony jestem zadowolony, a z drugiej myślę, że to było dobre spotkanie, otwarte dla kibiców. Obydwa zespoły starały się grać ofensywnie, bo tak w sezonie, i my, i Piast, próbujemy grać. Moim zdaniem to spotkanie było dziwne, bo mogliśmy po sześciu minutach prowadzić 2:0 i wtedy nie wiadomo, jakby to się potoczyło. Niestety nie wykorzystaliśmy swojej sytuacji, a straciliśmy dwa gole.

- Dobrze, że nie straciliśmy wtedy jeszcze kolejnego gola. Za to mieliśmy świetną reakcję po przerwie. Praktycznie w pierwszej akcji strzeliliśmy kontaktową bramkę. Takie są mecze, że albo się złapie kontakt, albo dostaje z kontry. Jestem bardzo dumny z drużyny, bo udało się odrobić straty. Po przerwie mieliśmy przewagę nad Piastem, który stworzył tylko jedną sytuację, a my, przy odrobinie szczęścia, mogliśmy wepchnąć jeszcze jedną bramkę i byśmy to spotkanie wygrali — tłumaczył.

Jak trener gości ocenia defensywę?

Szkoleniowiec przyjezdnych, Daniel Myśliwiec, nie ukrywał rozczarowania postawą swoich zawodników w drugiej odsłonie rywalizacji. Według trenera gości defensywa zagrała poniżej oczekiwań, co pozwoliło przeciwnikom na szybkie wyrównanie. Pomimo wypracowanej przewagi w pierwszej połowie, drużyna z Gliwic straciła pełną kontrolę nad wydarzeniami na murawie.

Mimo błędów w obronie, sztab szkoleniowy docenił odwagę obu ekip i sam fakt zdobycia cennego punktu na trudnym terenie w Płocku. Wyjazdowy remis w Ekstraklasie zawsze stanowi istotną zdobycz, chociaż szkoleniowiec liczy na wyciągnięcie wniosków z tego potknięcia. Spotkanie okazało się niezwykle cenną lekcją zarządzania boiskowymi zasobami.

- Myślę, że powinniśmy zdecydowanie lepiej bronić, bo to, co było naszą dużą siłą w poprzednich meczach, dzisiaj zawiodło, nie zaprezentowaliśmy swojego poziomu — przyznał.