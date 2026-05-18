Czy wypadało tak się ubrać? Marta Nawrocka w Watykanie na grobie Jana Pawła II. Stylista nie pozostawia złudzeń

Marta Nawrocka w Watykanie. Ubrała jasny garnitur

Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką, Martą Nawrocką, 18 maja 2026 roku pojawili się w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Okazją do wizyty była 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły, czyli późniejszego papieża Jana Pawła II. Głowa państwa wraz z żoną oddali hołd papieżowi Polakowi, składając kwiaty przy jego grobie. Para wzięła również udział w modlitwie za ojczyznę, którą poprowadził biskup polowy Wojska Polskiego, bp Wiesław Lechowicz.

Podczas tego wydarzenia wzrok przykuwała Marta Nawrocka i jej jasny komplet. Żona prezydenta zdecydowała się na szykowny, jasny garnitur, do którego dobrała białą koszulę i delikatne dodatki. Stylizacja była utrzymana w stonowanej kolorystyce, a jednocześnie bardzo wyrazista. Pierwsza dama uniknęła nadmiaru ozdób, decydując się na klasykę, która rzuca się w oczy, zwłaszcza w tak symbolicznym otoczeniu jak Watykan.

Daniel Jacob Dali komentuje ubiór Marty Nawrockiej w rozmowie z „Super Expressem”

Wizerunek Marty Nawrockiej wziął pod lupę Daniel Jacob Dali, doświadczony stylista i projektant mody, w rozmowie z „Super Expressem”. Ekspert nie ukrywa, że żona prezydenta dokonała świetnego i przemyślanego wyboru.

Zestawienie ze stylem księżnej Diany nasuwa się samo. Nieżyjąca była żona króla Karola III nieraz pokazywała, że elegancja to nie tylko sukienki i damskie fasony. Odpowiednio dopasowany garnitur sprawdza się doskonale podczas oficjalnych uroczystości, gwarantując jednocześnie nowoczesny, spokojny i pewny siebie wizerunek.

W przypadku Marty Nawrockiej jasny komplet sprawdził się idealnie. Ubiór był oficjalny, lecz nieprzytłaczający. Strój idealnie wpasował się w powagę miejsca, a zarazem wyróżniał się świeżością, co sprawiło, że natychmiast zwrócił na siebie uwagę.

„Marta Nawrocka w Watykanie zachwyciła stylizacją, która od razu przywołała skojarzenia z ponadczasową elegancją księżnej Diany. Zamiast klasycznej sukni postawiła na perfekcyjnie skrojony jasny garnitur, białą koszulę i subtelną apaszkę, pokazując, że kobiecość i siła mogą iść w parze” — mówi Daniel Jacob Dali w rozmowie z „Super Expressem”.

Detale w stylizacji żony prezydenta. Ekspert zwraca uwagę na szczegóły

Daniel Jacob Dali podkreśla, że kluczową rolę w tej kreacji odegrały detale. Ważny był nie tylko kolor, ale również odpowiednio dobrany fason marynarki, właściwe proporcje oraz upięcie włosów, które dopełniło elegancki wygląd pierwszej damy.

Pojawienie się w Watykanie wymaga od uczestników dużego wyczucia. Strój nie powinien dominować nad wydarzeniem, a jednocześnie musi być wystarczająco formalny. Marta Nawrocka znalazła złoty środek. Jasny garnitur prezentował się elegancko, ale nie prowokacyjnie. Biała koszula nadała klasycznego charakteru, a zebrane włosy idealnie pasowały do uroczystej ceremonii.

Dzięki temu stylizacja przyciągała uwagę, nie naruszając przy tym zasad dobrego smaku. Była zauważalna, ale nie odbierała wagi samej wizycie.

„Dopasowana marynarka podkreśliła jej sylwetkę, a starannie upięte włosy dodały całemu wizerunkowi królewskiej klasy. To nie był tylko strój, to był manifest stylu, elegancji i nowoczesnej kobiecości” — ocenia stylista.

Marta Nawrocka stawia na prostotę i klasykę

W przypadku oficjalnych strojów łatwo o modowe wpadki. Zbyt strojne kreacje mogą wyglądać sztucznie, natomiast zbyt swobodne – nie na miejscu. W tym przypadku udało się zachować idealny balans. Marta Nawrocka zrezygnowała z jaskrawych kolorów i krzykliwych dodatków, a i tak jej strój został zauważony.

Wizerunek pierwszej damy bazował na prostocie, co stanowiło jego największą siłę. Jasny garnitur, biała koszula, delikatna apaszka i spięte włosy wykreowały szykowny, kobiecy i nowoczesny styl. Marta Nawrocka udowodniła, że wizytowy ubiór może być odpowiedni, nie będąc przy tym nudnym.

„Marta Nawrocka po raz kolejny udowodniła, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody” — dodaje projektant.

Wizyta w Watykanie to przede wszystkim wymiar duchowy

Należy jednak mieć na uwadze, że wizyta miała w głównej mierze charakter religijny i symboliczny. Prezydent wraz z żoną modlili się przy grobie św. Jana Pawła II, a następnie zgromadzeni odśpiewali „Boże, coś Polskę”. Przed tymi wydarzeniami, przy grobie polskiego papieża odbyła się msza święta w języku polskim, którą odprawił bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doumé-Abong’ Mbang w Kamerunie. Kazanie wygłosił ks. Paweł Ptasznik, długoletni współpracownik Jana Pawła II oraz przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II.

W tego typu miejscach kwestie wizerunkowe schodzą na dalszy plan, ale nie są bez znaczenia. Ubiór osób publicznych zawsze niesie za sobą pewien komunikat. W przypadku Marty Nawrockiej przekaz był jasny: szyk bez przesady, powaga pozbawiona sztywności i kobiecość niepozbawiona siły.

Kim jest oceniający kreację Daniel Jacob Dali?

Daniel Jacob Dali to stylista i projektant mody. Na swojej stronie internetowej chwali się projektowaniem odzieży, dodatków oraz doradztwem wizerunkowym. W przestrzeni medialnej często określa się go mianem polskiego projektanta działającego na Ibizie. Zgodnie z informacjami pojawiającymi się w mediach, jego projekty nosiły takie gwiazdy jak Paris Hilton czy Naomi Campbell.

