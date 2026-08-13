Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził nowe przepisy. Możesz uniknąć podatku Belki i zyskać duże pieniądze

Z początkiem 2027 roku wejdą w życie przepisy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych, które zostały właśnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego .

. Nowe prawo gwarantuje brak konieczności opłacania podatku Belki dla środków na OKI, przy czym limity wynoszą 100 tysięcy złotych dla inwestycji oraz 25 tysięcy złotych dla typowych oszczędności.

Zasadniczym powodem wdrożenia OKI jest chęć pobudzenia rodzimego parkietu giełdowego i zmotywowania obywateli do budowania długofalowych rezerw finansowych, co według szacunków przyniesie giełdzie zastrzyk gotówki liczony w miliardach.

Dokładnie 13 sierpnia 2026 roku głowa państwa oficjalnie zatwierdziła Ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych, widniejącą pod sejmowym drukiem numer 2580. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami obozu rządzącego, nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku, stanowiąc bezpośrednią realizację planu ożywienia polskiego rynku finansowego i zachęcenia społeczeństwa do wieloletniego pomnażania majątku.

Powszechnie znany podatek od zysków kapitałowych funkcjonuje w naszym kraju od 2002 roku, a swoją potoczną nazwę zawdzięcza ówczesnemu szefowi resortu finansów, Markowi Belce. Ta wynosząca 19 procent opłata skarbowa dotyczy zysków wypracowanych na lokatach, obligacjach, a także ze zbycia instrumentów finansowych pokroju akcji czy jednostek uczestnictwa w funduszach, przy czym mechanizm jej pobierania zależy od specyfiki danego instrumentu.

Najważniejszym punktem zatwierdzonych przepisów o Osobistych Kontach Inwestycyjnych są korzystne preferencje podatkowe. Krajowe aktywa o charakterze inwestycyjnym, w tym jednostki funduszy oraz akcje, zyskają zwolnienie z 19-procentowej daniny do pułapu 100 tysięcy złotych. W przypadku produktów czysto oszczędnościowych, takich jak bankowe depozyty czy obligacje, próg wolny od opłat ustalono na poziomie 25 tysięcy złotych.

Co istotne, niższy limit oszczędnościowy zawiera się w głównej puli 100 tysięcy złotych i w żadnym wypadku nie można tych dwóch wartości sumować do kwoty 125 tysięcy złotych. Począwszy od 2030 roku, wspomniane progi będą podlegać corocznej waloryzacji opartej na wskaźniku inflacji z pierwszych dziewięciu miesięcy roku poprzedzającego, z zaokrągleniem w dół do pełnych setek złotych.

Do limitu 25 tysięcy złotych bez konieczności odprowadzania podatku Belki wliczać się będą przede wszystkim bezpieczne instrumenty finansowe. Obejmuje to pieniądze ulokowane na złotowych kontach bankowych, państwowych obligacjach oszczędnościowych, bonach skarbowych, jak również wyselekcjonowane fundusze o znikomym ryzyku rynkowym.

Z kolei wyższy, stutysięczny próg zwolnienia z daniny zarezerwowano dla aktywów stricte inwestycyjnych. Zaliczają się do nich akcje krajowych przedsiębiorstw, prawa poboru, złotowe listy zastawne i obligacje, a także zyski z funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Nadwyżki finansowe zgromadzone na Osobistych Kontach Inwestycyjnych ponad wyznaczone progi nie unikną opodatkowania, ponieważ zostanie na nie nałożona zupełnie nowa danina majątkowa. Według zapowiedzi rządu jej stawka zatrzyma się na poziomie maksymalnie 1 procenta, a dokładna kwota do zapłaty będzie wyznaczana przez specjalny wzór matematyczny, biorący pod uwagę codzienne wyceny, bilans wpłat oraz okres prowadzenia rachunku, co ostatecznie ureguluje rozporządzenie ministra finansów.

Autorzy nowych przepisów są przekonani, że wdrożenie Osobistych Kont Inwestycyjnych stanie się potężnym impulsem wzrostowym dla warszawskiej giełdy. Prognozy zakładają napływ około 25 miliardów złotych na GPW do 2030 roku, natomiast dekadę później wartość ta ma osiągnąć imponujący pułap 74 miliardów złotych, wydatnie wspierając rozwój polskiego parkietu.

Podczas wspomnianego wydarzenia z 13 sierpnia 2026 roku prezydent złożył podpisy łącznie pod pięcioma dokumentami. Oprócz sztandarowej reformy Osobistych Kont Inwestycyjnych z druku numer 2580, głowa państwa zatwierdziła następujące akty prawne:

Ustawę z 3 lipca 2026 roku, regulującą kwestie przygotowania i budowy infrastruktury dla energetyki jądrowej oraz projektów z nią związanych (druk sejmowy 2410).

Ustawę z 17 lipca 2026 roku, ratyfikującą polsko-albańskie porozumienie o zabezpieczeniu społecznym, zawarte w lutym 2026 roku w stolicy (druk sejmowy 2667).

Ustawę z 17 lipca 2026 roku, modyfikującą przepisy o zakupie gruntów przez obcokrajowców oraz uaktualniającą Prawo o notariacie (druk sejmowy 2699).

Ustawę z 17 lipca 2026 roku, nowelizującą zasady rehabilitacji i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami (druk sejmowy 2701).

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