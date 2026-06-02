Zbigniew Ziobro z blokadą Interpolu. Wszystko przez węgierski status uchodźcy

Polski rząd zawnioskował u węgierskich partnerów o anulowanie statusu uchodźcy przyznanego Zbigniewowi Ziobrze .

. Budapeszt do tej pory nie odniósł się oficjalnie do przesłanego przez śledczych dokumentu.

Według wiceministra Dariusza Mazura brak wspomnianego postanowienia całkowicie uniemożliwia wdrożenie czerwonej noty Interpolu .

. Obecna sytuacja rzutuje również na potencjalne procedury prawne prowadzone przez polskie instytucje poza granicami Starego Kontynentu.

Wniosek Polski do Węgier o cofnięcie ochrony dla Zbigniewa Ziobry

Temat byłego szefa resortu znów budzi ogromne emocje na szczeblu państwowym. Na antenie Radia Zet wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur przekazał, że polska strona oficjalnie wezwała Węgry do anulowania ochronnego statusu uchodźcy dla Zbigniewa Ziobry. Do tej pory władze w Budapeszcie całkowicie milczą w tej drażliwej kwestii.

W odpowiedzi na dopytywania dziennikarzy o to, czy nasze państwo faktycznie wykonało ten konkretny ruch, przedstawiciel rządu zadeklarował krótko: „zwracaliśmy się o to”.

Opisywane działanie stanowi absolutny priorytet dla obecnej administracji państwowej. Ochrona azylowa uzyskana na terenie państwa węgierskiego paraliżuje wszelkie procesy międzynarodowe, a w szczególności wydanie odpowiednich nakazów za pośrednictwem struktur Interpolu.

— Musimy występować do Węgier o to, żeby status uchodźcy został mu tam uchylony — powiedział Mazur.

Znaczenie statusu uchodźcy dla ścigania byłego ministra sprawiedliwości

Jak argumentował w wywiadzie Dariusz Mazur, wyłącznie odebranie specjalnej ochrony przez węgierski rząd pozwoli na podjęcie dalszych kroków przeciwko byłemu członkowi rządu. Zasadniczym celem organów ścigania jest rozpoczęcie szeroko zakrojonych poszukiwań poza naszym krajem.

„Jeżeli status uchodźcy zostanie cofnięty, to wtedy będzie możliwość wydania międzynarodowego listu gończego. W razie zatrzymania w jakimkolwiek państwie na świecie to państwo będzie miało od razu informację z Interpolu, że osoba jest międzynarodowo poszukiwana” - podkreślił wyraźnie wiceminister sprawiedliwości na antenie radiowej.

Bez wyraźnego postanowienia ze strony administracji w Budapeszcie polskie służby są po prostu związane przepisami. Nadany uchodźcy przywilej funkcjonuje na arenie międzynarodowej niczym tarcza, która skutecznie powstrzymuje zagraniczne operacje ze strony śledczych.

Kwestia ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych

Podczas wywiadu poruszono również kluczowy temat ewentualnego wystąpienia z wnioskiem o ekstradycję do władz amerykańskich. Zgodnie z licznymi doniesieniami prasowymi Zbigniew Ziobro rzekomo wyjechał już z państwa węgierskiego, po czym udał się w podróż do USA, korzystając ze znanego portu lotniczego w Mediolanie.

Mazur podkreślał jednak z całą stanowczością, że w każdym scenariuszu najważniejsza jest wcześniejsza decyzja zapadająca w Europie Środkowej. Pierwszorzędnym zadaniem instytucji państwowych jest formalne rozwiązanie problemu ochrony azylowej za granicą. Dopiero po załatwieniu tej sprawy śledczy mogliby rozpocząć odpowiednie zabiegi dotyczące międzynarodowych nakazów aresztowania oraz potencjalnego sprowadzenia go do kraju.

Poważne zarzuty dla Zbigniewa Ziobry w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Organy ścigania usiłują pociągnąć Zbigniewa Ziobrę do odpowiedzialności karnej w związku z potężnymi nieprawidłowościami wokół Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie z ustaleniami przedstawionymi w materiale WP, na byłym szefie resortu ciąży obecnie aż 26 zarzutów, z czego najpoważniejsze dotyczą zarządzania grupą przestępczą oraz rażącego nadużywania kompetencji publicznych w celach sprzecznych z prawem.

Z końcem 2025 roku parlament przegłosował stosowną zgodę na zatrzymanie i zastosowanie aresztu wobec Ziobry. W momencie wydania przez prokuraturę formalnej decyzji o postawieniu polityka w stan oskarżenia wyszło na jaw, że znany polityk ukrywa się w Budapeszcie.

Nieco później w przestrzeni publicznej obiegła wiadomość o jego ucieczce na kontynent północnoamerykański. Jak informowały ogólnopolskie media, poszukiwany oficjel przekroczył granicę bez polskiego dowodu tożsamości, który stracił w wyniku wcześniejszych decyzji. Funkcjonariusze usilnie starają się ustalić, jakim konkretnie dokumentem posługiwał się w trakcie pośpiesznego opuszczania terytorium Europy.

Decyzja rządu Węgier wpłynie na przyszłość Zbigniewa Ziobry

W obecnej chwili aparat państwowy po prostu wyczekuje na oficjalny komunikat ze strony węgierskich struktur władzy. Przyszłe kroki śledczych oraz uruchomienie dodatkowych instrumentów karnych wobec byłego szefa resortu są całkowicie zdeterminowane przez stanowisko Budapesztu.

Z punktu widzenia obecnego gabinetu rządzącego ta nierozstrzygnięta sytuacja nosi znamiona ogromnego ciężaru politycznego, ponieważ dotyka niezwykle ważnego reprezentanta poprzedniej ekipy władzy. Prokuratorzy traktują to z kolei jako trudny sprawdzian dla wydolności mechanizmów ponadnarodowych. Jeśli węgierscy urzędnicy utrzymają ochronę azylową, polskie organy stracą możliwość pełnego wykorzystania ścieżki gwarantowanej przez system Interpolu.

