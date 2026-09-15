Poseł Michał W. usłyszał zarzuty. Prokuratura bada działania byłego wiceministra

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-09-15 19:05

Poseł Michał W., były sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego. Sprawa dotyczy okresu, gdy pełnił funkcję w resorcie. Według prokuratury jego działania miały być podejmowane ze szkodą dla interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej.

Poseł Michał W. z czarnym paskiem na oczach. O zarzutach prokuratorskich dla polityka przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Art Service / Super Express

Michał W. z zarzutem. O co chodzi?

Prokuratura Krajowa poinformowała, że Michałowi W. z PiS przedstawiono zarzut z art. 231 § 2 Kodeksu karnego w związku z art. 12 Kodeksu karnego. Postępowanie dotyczy okresu od 2 lutego 2021 roku do 7 listopada 2023 roku.

W tym czasie Michał W. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Według śledczych miał przekroczyć swoje uprawnienia oraz nie dopełnić obowiązków funkcjonariusza publicznego. Zarzucane działania miały być podejmowane w krótkich odstępach czasu i z góry powziętym zamiarem.

Prokuratura wskazuje, że sprawa dotyczy działań związanych ze Służbą Więzienną oraz Inspektoratem Wewnętrznym Służby Więziennej. Według śledczych miały one doprowadzić do szkody dla interesu publicznego i być podejmowane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz osobistej.

Polecany artykuł:

Biedrzycka Expressem | 2026 09 15

Poseł Michał W. z PiS zrzekł się immunitetu

Michał W. jest czynnym posłem, dlatego przedstawienie mu zarzutów wymagało zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W tej sprawie nie było jednak konieczności przeprowadzania głosowania w Sejmie.

Po tym, jak prokurator skierował wniosek do Marszałka Sejmu, Michał W. sam zrzekł się ochrony wynikającej z immunitetu.

17 kwietnia 2026 roku złożył oświadczenie, w którym wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Dokument został następnie przeanalizowany przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która uznała go za formalnie prawidłowy.

Po przedstawieniu zarzutu poseł został przesłuchany jako podejrzany. Michał W. nie przyznał się jednak do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Sprawa Michała W. jest częścią szerszego postępowania. Jak informuje prokuratura, do tej pory status podejrzanego uzyskało w nim łącznie sześć osób.

Politycy PiS zjechali na Nowogrodzką, chodzi o Czarnka
Galeria zdjęć 43
QUIZ. Jarosław Kaczyński - ile o nim wiesz? Prezes PiS potrafi zaskoczyć!
Pytanie 1 z 10
Którego chłopca zagrał Jarosław Kaczyński w filmie „O dwóch takich, co ukradli księżyc”?

Rolki

PiS