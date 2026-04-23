Politycy wstrząśnięci po śmierci Łukasza Litewki. Donald Tusk we wpisie pożegnał parlamentarzystę

Reakcje po tragedii posła Litewki. Premier Tusk wspomina wielkie serce

Tragiczny wypadek, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka, zjednoczył klasę polityczną w żałobie. Środowisko polityczne jest zszokowane niespodziewaną śmiercią parlamentarzysty, co widać po licznych reakcjach w przestrzeni publicznej. Głos w sprawie zabrał szef rządu Donald Tusk, który w swoim pożegnaniu przypomniał o niezwykłym oddaniu zmarłego na rzecz innych, zarówno ludzi, jak i zwierząt. Wtórują mu liczni przedstawiciele władzy i opozycji, w tym prezydent oraz marszałek Sejmu, przesyłając wyrazy wsparcia dla rodziny i bliskich.

Przedstawiciele różnych stronnictw politycznych łączą się w bólu po stracie parlamentarzysty. Szef rządu na platformie X opublikował osobisty wpis.

„Nie żyje Łukasz Litewka. Zapamiętamy go jako człowieka o wielkim sercu, który z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom. Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia”

Swoje kondolencje przekazał również prezydent Andrzej Nawrocki, podkreślając zasługi zmarłego polityka.

„Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju.”

Do tych słów dołączył się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, publikując w mediach społecznościowych krótki, ale wymowny komentarz.

„W tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci. Moje myśli są teraz z rodziną Łukasza”

Klasa polityczna opłakuje śmierć Łukasza Litewki ponad podziałami

Głos w obliczu tragedii zabrał także były premier Mateusz Morawiecki, który w swoim wpisie odniósł się do cech charakteru zmarłego.

„Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Życzliwy, zawsze uśmiechnięty i uczynny człowiek. Wyrazy współczucia dla Rodziny i znajomych.”

Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej również nie kryła swojego poruszenia zaistniałą sytuacją, dodając wzruszające słowa pożegnania.

„Łukasz Litewka, człowiek o pięknej, wrażliwej duszy, ocean dobroci. Bardzo będzie tutaj Ciebie brakowało…”

Swoje stanowisko wyraził ponadto lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, dołączając do apelu o pamięć i współczucie dla bliskich posła.

„Z niedowierzaniem i smutkiem przyjąłem informację o tragicznej śmierci Łukasza Litewki, posła Lewicy. Składam wyrazy współczucia jego najbliższym, przyjaciołom i sejmowym współpracownikom. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie"