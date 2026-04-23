Odwołanie od wyniku matury 2026. Jak powalczyć o więcej punktów? [WNIOSEK, TERMINY, WGLĄD DO PRACY]

Kiedy są wyniki matury 2026?

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku. Tego dnia maturzyści otrzymają świadectwa oraz szczegółowe wyniki egzaminów. To od tej daty liczone są wszystkie kolejne terminy związane z odwołaniem.

Wgląd do pracy maturalnej – pierwszy krok

Po ogłoszeniu wyników każdy maturzysta ma prawo zobaczyć swoją sprawdzoną pracę egzaminacyjną.

Wgląd pozwala:

sprawdzić, jak egzaminator ocenił odpowiedzi

zobaczyć przyznane punkty

ocenić, czy doszło do błędu w sprawdzaniu

Procedura wglądu jest częścią oficjalnej ścieżki odwoławczej przewidzianej przez CKE. To kluczowy moment – bez analizy pracy trudno skutecznie walczyć o dodatkowe punkty.

Wniosek o weryfikację sumy punktów

Jeśli po wglądzie maturzysta uzna, że praca została oceniona nieprawidłowo, może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie punktów.

Najważniejsze informacje:

wniosek składa się do okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE)

dotyczy wyłącznie sprawdzenia poprawności zliczenia punktów

nie oznacza ponownego sprawdzania całej pracy od początku

Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy egzaminator:

nie pominął punktów

nie popełnił błędu rachunkowego

Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Jeśli decyzja OKE nie zmieni wyniku, maturzysta może skorzystać z kolejnego etapu.

Odwołanie trafia do:Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE)

To instytucja, która:

ponownie analizuje zadania wskazane przez zdającego

może zmienić liczbę przyznanych punktów

Ścieżka odwoławcza ma charakter dwuinstancyjny – i jest jedyną formalną drogą zmiany wyniku matury.

Terminy – o tym trzeba pamiętać

Procedura jest ściśle ograniczona czasowo.

Najważniejsze daty:

8 lipca 2026 – ogłoszenie wyników matury

po tym dniu można złożyć wniosek o wgląd do pracy

kolejne etapy (wniosek o weryfikację i odwołanie) mają krótkie terminy, liczone od poprzednich decyzji

Dodatkowo:

maturzysta ma 7 dni od ogłoszenia wyników na złożenie oświadczenia o poprawce (jeśli nie zdał egzaminu)

Czy można zmienić wynik matury?

Zmiana wyniku jest możliwa, ale tylko w określonych przypadkach:

błędne zliczenie punktów

nieprawidłowa ocena konkretnego zadania

Nie ma natomiast możliwości:

podważenia wyniku w sądzie

całkowitego ponownego sprawdzenia pracy bez podstaw

Wynik matury ustalony przez OKE jest formalnie ostateczny, choć przewidziano procedurę odwoławczą.

