Odwołanie od wyniku matury 2026. Jak powalczyć o więcej punktów? [WNIOSEK, TERMINY, WGLĄD DO PRACY]

Kiedy są wyniki matury 2026?
Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku. Tego dnia maturzyści otrzymają świadectwa oraz szczegółowe wyniki egzaminów. To od tej daty liczone są wszystkie kolejne terminy związane z odwołaniem.
Wgląd do pracy maturalnej – pierwszy krok
Po ogłoszeniu wyników każdy maturzysta ma prawo zobaczyć swoją sprawdzoną pracę egzaminacyjną.
Wgląd pozwala:
- sprawdzić, jak egzaminator ocenił odpowiedzi
- zobaczyć przyznane punkty
- ocenić, czy doszło do błędu w sprawdzaniu
Procedura wglądu jest częścią oficjalnej ścieżki odwoławczej przewidzianej przez CKE. To kluczowy moment – bez analizy pracy trudno skutecznie walczyć o dodatkowe punkty.
Wniosek o weryfikację sumy punktów
Jeśli po wglądzie maturzysta uzna, że praca została oceniona nieprawidłowo, może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie punktów.
Najważniejsze informacje:
- wniosek składa się do okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE)
- dotyczy wyłącznie sprawdzenia poprawności zliczenia punktów
- nie oznacza ponownego sprawdzania całej pracy od początku
Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy egzaminator:
- nie pominął punktów
- nie popełnił błędu rachunkowego
Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
Jeśli decyzja OKE nie zmieni wyniku, maturzysta może skorzystać z kolejnego etapu.
Odwołanie trafia do:Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE)
To instytucja, która:
- ponownie analizuje zadania wskazane przez zdającego
- może zmienić liczbę przyznanych punktów
Ścieżka odwoławcza ma charakter dwuinstancyjny – i jest jedyną formalną drogą zmiany wyniku matury.
Terminy – o tym trzeba pamiętać
Procedura jest ściśle ograniczona czasowo.
Najważniejsze daty:
- 8 lipca 2026 – ogłoszenie wyników matury
- po tym dniu można złożyć wniosek o wgląd do pracy
- kolejne etapy (wniosek o weryfikację i odwołanie) mają krótkie terminy, liczone od poprzednich decyzji
Dodatkowo:
- maturzysta ma 7 dni od ogłoszenia wyników na złożenie oświadczenia o poprawce (jeśli nie zdał egzaminu)
Czy można zmienić wynik matury?
Zmiana wyniku jest możliwa, ale tylko w określonych przypadkach:
- błędne zliczenie punktów
- nieprawidłowa ocena konkretnego zadania
Nie ma natomiast możliwości:
- podważenia wyniku w sądzie
- całkowitego ponownego sprawdzenia pracy bez podstaw
Wynik matury ustalony przez OKE jest formalnie ostateczny, choć przewidziano procedurę odwoławczą.