Odwołanie od wyniku matury 2026. Jak powalczyć o więcej punktów? [WNIOSEK, TERMINY, WGLĄD DO PRACY]

Jacek Chlewicki
2026-04-23 20:44

Maturzyści, którzy nie zgadzają się z wynikiem egzaminu, mają możliwość jego zakwestionowania. Procedura odwoławcza w 2026 roku obejmuje kilka etapów – od wglądu do pracy, przez wniosek o weryfikację punktów, aż po odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Kluczowe są terminy i poprawne złożenie dokumentów.

Kiedy są wyniki matury 2026?

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku. Tego dnia maturzyści otrzymają świadectwa oraz szczegółowe wyniki egzaminów. To od tej daty liczone są wszystkie kolejne terminy związane z odwołaniem.

Wgląd do pracy maturalnej – pierwszy krok

Po ogłoszeniu wyników każdy maturzysta ma prawo zobaczyć swoją sprawdzoną pracę egzaminacyjną.

Wgląd pozwala:

  • sprawdzić, jak egzaminator ocenił odpowiedzi
  • zobaczyć przyznane punkty
  • ocenić, czy doszło do błędu w sprawdzaniu

Procedura wglądu jest częścią oficjalnej ścieżki odwoławczej przewidzianej przez CKE. To kluczowy moment – bez analizy pracy trudno skutecznie walczyć o dodatkowe punkty.

Wniosek o weryfikację sumy punktów

Jeśli po wglądzie maturzysta uzna, że praca została oceniona nieprawidłowo, może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie punktów.

Najważniejsze informacje:

  • wniosek składa się do okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE)
  • dotyczy wyłącznie sprawdzenia poprawności zliczenia punktów
  • nie oznacza ponownego sprawdzania całej pracy od początku

Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy egzaminator:

  • nie pominął punktów
  • nie popełnił błędu rachunkowego

Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Jeśli decyzja OKE nie zmieni wyniku, maturzysta może skorzystać z kolejnego etapu.

Odwołanie trafia do:Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE)

To instytucja, która:

  • ponownie analizuje zadania wskazane przez zdającego
  • może zmienić liczbę przyznanych punktów

Ścieżka odwoławcza ma charakter dwuinstancyjny – i jest jedyną formalną drogą zmiany wyniku matury.

Terminy – o tym trzeba pamiętać

Procedura jest ściśle ograniczona czasowo.

Najważniejsze daty:

  • 8 lipca 2026 – ogłoszenie wyników matury
  • po tym dniu można złożyć wniosek o wgląd do pracy
  • kolejne etapy (wniosek o weryfikację i odwołanie) mają krótkie terminy, liczone od poprzednich decyzji

Dodatkowo:

  • maturzysta ma 7 dni od ogłoszenia wyników na złożenie oświadczenia o poprawce (jeśli nie zdał egzaminu)

Czy można zmienić wynik matury?

Zmiana wyniku jest możliwa, ale tylko w określonych przypadkach:

  • błędne zliczenie punktów
  • nieprawidłowa ocena konkretnego zadania

Nie ma natomiast możliwości:

  • podważenia wyniku w sądzie
  • całkowitego ponownego sprawdzenia pracy bez podstaw

Wynik matury ustalony przez OKE jest formalnie ostateczny, choć przewidziano procedurę odwoławczą.

