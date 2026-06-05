Hejt na córkę Nawrockiego nie ujdzie płazem? Prokuratura działa za granicą

Prokuratura kontynuuje dochodzenie w związku z agresją słowną wycelowaną w córkę Karola Nawrockiego.

Pod lupę wzięto łącznie około 30 tysięcy internetowych komentarzy i publikacji.

Aktualnie organy ścigania prowadzą w tej sprawie dwa odrębne postępowania.

Śledczy wysłali prośby o wsparcie prawne do instytucji w Stanach Zjednoczonych oraz Chinach.

Do tej pory nie sformułowano oficjalnych zarzutów, jednak zapowiadane są konsekwencje karne dla niektórych autorów wpisów.

Hejt po wieczorze wyborczym. Córka Karola Nawrockiego na celowniku internautów

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów nieustannie prowadzi czynności śledcze w sprawie obraźliwych komentarzy, które zalały sieć po ostatnich wyborach. Jak podaje portal Gazeta.pl, sprawa dotyczy wydarzeń z wieczoru wyborczego, kiedy to córka Marty i Karola Nawrockich pojawiła się na scenie obok swoich rodziców. Siedmiolatka żywiołowo reagowała na otoczenie, tańczyła i uśmiechała się, co początkowo spotkało się z bardzo ciepłym odbiorem zgromadzonych. Sytuacja błyskawicznie uległa jednak zmianie, a w internecie zaroiło się od drastycznych wpisów, które przekroczyły wszelkie normy dozwolonej krytyki czy nawet politycznych złośliwości.

Córka Karola Nawrockiego zachwyciła na procesji. Kasia miała na głowie prawdziwy hit

Uderzenie w dziecko z miejsca wywołało powszechne oburzenie i ogromne emocje. Błyskawicznie zareagowali nie tylko zwykli użytkownicy sieci, ale również czołowi politycy, różne służby państwowe oraz Rzeczniczka Praw Dziecka. Dziś organy ścigania intensywnie pracują nad namierzeniem autorów najbardziej skandalicznych tekstów.

Tysiące wpisów o córce Karola Nawrockiego. Prokuratura prosi o pomoc USA i Chiny

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis Gazeta.pl, śledczy wzięli pod lupę blisko 30 tysięcy internetowych publikacji w ramach dwóch prowadzonych obecnie postępowań. Warto zaznaczyć, że część weryfikowanych dowodów pochodzi z oficjalnych zgłoszeń, które spłynęły bezpośrednio z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

W celu ustalenia tożsamości właścicieli profili funkcjonujących na Instagramie i Facebooku, prokuratura wystąpiła o międzynarodową pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych. Działania te mogą natrafić jednak na utrudnienia, ponieważ amerykańskie prawodawstwo bardzo rygorystycznie podchodzi do kwestii ochrony wolności słowa, co może opóźnić przekazanie wrażliwych informacji.

Drugi tor prokuratorskiego śledztwa obejmuje treści kolportowane na platformie TikTok, co wymusiło skierowanie analogicznego wniosku pomocowego do Chin. Co ciekawe, jak informuje Gazeta.pl, postępowanie dotyczące jednego ze zgłoszonych tiktokowych materiałów zostało na ten moment formalnie zawieszone.

Kary za hejt na córkę Nawrockiego. Prokurator zapowiada zarzuty

Mimo zaawansowanych działań analitycznych, dotychczas nikt nie usłyszał zarzutów w tej bulwersującej sprawie. Instytucje państwowe dają jednak jasno do zrozumienia, że bezkarność hejterów jest iluzją, a część z nich będzie musiała wytłumaczyć się przed sądem.

— Nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Biorąc jednak pod uwagę to, co już wiemy, można stwierdzić, że niektórzy autorzy wpisów poniosą odpowiedzialność karną — powiedział w rozmowie z Gazeta.pl prok. Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zacytowane stanowisko udowadnia, że prokuratura nie poprzestała wyłącznie na medialnym wyrażeniu oburzenia. Śledczy skrupulatnie weryfikują kolejne zawiadomienia i konsekwentnie dążą do zdemaskowania cyfrowej tożsamości osób odpowiadających za kolportowanie nienawistnych treści.

Agresja wobec siedmiolatki. Córka Karola Nawrockiego ofiarą politycznej burzy

Największe kontrowersje budzi fakt, że obiektem tak brutalnej nagonki stało się niczemu winne dziecko. Powyborcze napięcia i spory polityczne szybko rykoszetem uderzyły w najbliższą rodzinę Karola Nawrockiego, a poziom agresji kierowanej w stronę małoletniej dziewczynki jest wręcz niemożliwy do obronienia w ramach jakiejkolwiek cywilizowanej dyskusji o sprawach publicznych.

O ile dorośli politycy na co dzień funkcjonują w warunkach ostrej i bezkompromisowej oceny społecznej, o tyle obieranie za cel brutalnych drwin czy gróźb ich dzieci stanowi drastyczne przekroczenie etycznych granic. Oburzenie potęguje dodatkowo wiek ofiary – mowa w końcu o siedmiolatce, która zaledwie towarzyszyła rodzicom na publicznej scenie.

To bezprecedensowe zjawisko uwypukliło również szeroki i niezwykle szkodliwy mechanizm błyskawicznego rozprzestrzeniania się mowy nienawiści w środowisku wirtualnym. Zwykłe skasowanie własnych komentarzy z perspektywy czasu nie chroni sprawców przed organami państwowymi, dlatego też postępy w tej głośnej sprawie są tak uważnie śledzone przez całą opinię publiczną.

Śledztwo w sprawie wpisów o córce Nawrockiego może potrwać miesiącami

Główną i najpoważniejszą barierą dla polskich prokuratorów pozostaje teraz proces pozyskiwania poufnych danych od zagranicznych korporacji technologicznych. Brak sprawnej współpracy i szybkich odpowiedzi ze strony administratorów takich gigantów jak TikTok, Instagram czy Facebook może niestety wydłużyć całą procedurę o wiele miesięcy.

Ostateczny rezultat prowadzonych działań ma kluczowe znaczenie, wykraczające dalece poza bieżące wojenki partyjne. Sukces i zakończenie sprawy aktami oskarżenia może stać się ważnym drogowskazem, pokazującym społeczeństwu, że wirtualny lincz na małoletnich niesie za sobą poważne sankcje, a nie tylko chwilowy publiczny ostracyzm.

Mimo iż prokuratura powstrzymuje się jeszcze od konkretnych deklaracji dotyczących kwalifikacji czynów poszczególnych osób, to jednak stanowczy komunikat prokuratora Piotra Antoniego Skiby zwiastuje realne kłopoty dla najagresywniejszych internetowych frustratów.

Poniżej galeria zdjęć: Nawrocki na procesji z rodziną

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