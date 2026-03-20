Polacy ocenili prezydenturę Karola Nawrockiego. Sondaż nie zostawia złudzeń

Przed weekendem, w piątek 20 marca, ujrzało światło dzienne najnowsze badanie opinii publicznej.

Ankieta została zrealizowana przez analityków z pracowni SW Research na specjalne zlecenie redakcji „Wprost”.

Opublikowane dane mogą skutecznie popsuć prezydentowi humor na najbliższe dni.

Sondaż dla „Wprost”: Ocena prezydenta Karola Nawrockiego

W świeżo opublikowanym badaniu ankieterzy SW Research zapytali Polaków z inicjatywy tygodnika „Wprost” o jedną kluczową kwestię: „Jak Pan/Pani ocenia działalność Karola Nawrockiego w roli prezydenta Polski?”. Otrzymane liczby pokazują gigantyczną zmianę. O ile w wielu poprzednich pomiarach prezydent mógł liczyć na bezpieczną przewagę pozytywnych opinii, tym razem rezultaty rysują obraz społeczeństwa pękniętego na dwie niemal równe połowy.

Zestawienie szczegółowych wyników, po zaokrągleniu do pierwszego miejsca po przecinku, prezentuje się w następujący sposób:

Głosy pozytywne: 39,1 proc. badanych popiera kierunek polityki obrany przez Karola Nawrockiego. W tej grupie 18,3 proc. ankietowanych uważa, że radzi on sobie „bardzo dobrze”, podczas gdy 20,8 proc. ocenia jego pracę „dobrze”.

Głosy negatywne: 38,6 proc. respondentów patrzy na jego działania bardzo krytycznie. Opcję „źle” zaznaczyło 10,2 proc. uczestników, a wyjątkowo ostrą ocenę „zdecydowanie źle” wybrało aż 28,4 proc. z nich.

Brak jednoznacznego zdania: 22,2 proc. Polaków nie potrafi zająć w tej sprawie konkretnego stanowiska. Odpowiedź „ani dobrze, ani źle” wskazało 18,1 proc. pytanych, natomiast 4,1 proc. w ogóle nie umiało udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi.

Z przeprowadzonych statystyk płynie jeden bardzo istotny wniosek: dystans pomiędzy osobami wspierającymi prezydenta a jego zagorzałymi przeciwnikami skurczył się zaledwie do 0,5 punktu procentowego. Oznacza to w praktyce, że oba obozy są niemal równe, a tak marginalna różnica swobodnie mieści się w granicach błędu pomiarowego. Ta sytuacja dobitnie świadczy o potężnej polaryzacji społecznej i całkowitym braku dominacji jednej ze stron. Uwagę Karola Nawrockiego powinien jednak przykuć przede wszystkim wyjątkowo duży odsetek głosów „zdecydowanie źle”, który jednoznacznie potwierdza obecność bardzo silnego, negatywnego i zmobilizowanego elektoratu.

Wiek i płeć a poparcie dla Karola Nawrockiego

Szczegółowa analiza profilu demograficznego uczestników badania pozwala precyzyjnie wskazać, kto stoi za prezydentem murem, a kto jest jego największym krytykiem. Dysproporcje stają się najbardziej widoczne, gdy przyjrzymy się metrykom oraz wykształceniu respondentów. Liczby pokazują, że mężczyźni nieznacznie łaskawszym okiem patrzą na głowę państwa (41,8 proc. not pozytywnych) w porównaniu do kobiet (36,7 proc.). Paradoksalnie jednak, to właśnie panowie znacznie częściej wydają o nim negatywne opinie (40,9 proc. mężczyzn w zderzeniu z 36,4 proc. kobiet).

Najsolidniejsze oparcie Karol Nawrocki buduje aktualnie wśród najmłodszych obywateli z prawami wyborczymi. W przedziale wiekowym od 25 do 34 lat zadowolenie z jego prezydentury deklaruje aż 51,5 proc. ankietowanych, a w najmłodszej grupie, poniżej 24. roku życia, odsetek ten wynosi 50,2 proc. Zgoła odmienne nastroje panują na przeciwnym biegunie. Najsurowszymi cenzorami działań głowy państwa są Polacy, którzy ukończyli 50. rok życia – tam niezadowolenie z jego urzędowania wyraża stanowczo aż 52,7 proc. przepytanych osób.

