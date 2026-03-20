Polacy ocenili pomysł powrotu obowiązkowej służby wojskowej. Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń

Dynamiczne zmiany na mapie światowego bezpieczeństwa sprawiają, że wizja przywrócenia zasadniczej służby wojskowej na nowo angażuje polskie społeczeństwo.

Z najświeższego badania opinii publicznej wynika, że inicjatywę wznowienia powszechnego poboru popiera niemal połowa narodu , bo aż 48 procent respondentów.

Pomimo silnego głosu zwolenników, rozwiązanie to spotyka się z oporem 39 procent ankietowanych, co doskonale obrazuje silną polaryzację obywateli.

Dyskusja nad tym, czy przymusowe szkolenie wojskowe gwarantuje krajowi bezpieczeństwo, czy jest jedynie reliktem przeszłości, nieustannie dzieli opinię publiczną.

Ilu Polaków popiera powrót obowiązkowej służby wojskowej

Zmieniające się uwarunkowania geopolityczne w regionie oraz naturalny niepokój o bezpieczeństwo granic sprawiają, że temat przymusowego wojska wraca do debaty publicznej z ogromną siłą. Z badania zrealizowanego dla „Super Expressu” w dniach 10-11 marca na reprezentatywnej grupie 1013 dorosłych mieszkańców naszego kraju wynika, że odbudowa systemu masowego powoływania w kamasze ma wielu zwolenników. Wskazane rozwiązanie zyskuje aprobatę rówieśników u 48 procent wszystkich uczestników sondażu.

Gdy spojrzymy na szczegółowe dane, widać wyraźny rozkład głosów po stronie entuzjastów tego pomysłu. Aż 18 procent respondentów udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, natomiast wariant „raczej tak” zaznaczyło 30 procent badanych. Zsumowanie tych dwóch grup daje bardzo solidny fundament poparcia dla restytucji przymusowych ćwiczeń z bronią.

Kto sprzeciwia się poborowi do polskiej armii

Chociaż odsetek popierających obowiązkowe szkolenia imponuje, to frakcja sceptyków wcale nie pozostaje w cieniu. Dokładnie 39 procent badanych nie zgadza się na powrót do starych zasad, przy czym 20 procent wybrało opcję „raczej nie”, a 19 procent zadeklarowało, że „zdecydowanie nie” chce takiego obowiązku. Warto również zauważyć, że 13 procent uczestników ankiety nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska, co dowodzi, że spora część obywateli wciąż analizuje wady i zalety tego scenariusza.

Sytuacja wygląda jeszcze ciekawiej, gdy analitycy odrzucą głosy osób niezdecydowanych. W grupie badanych o sprecyzowanych poglądach proporcje wynoszą 55 procent dla entuzjastów poboru i 45 procent dla jego przeciwników. Taka przewaga zwolenników obowiązkowego wojska udowadnia, że nastroje społeczne w Polsce powoli zaczynają ciążyć ku rozwiązaniom zwiększającym potencjał mobilizacyjny państwa.

Argumenty za i przeciw w debacie o służbie wojskowej

Spór o kształt polskiej armii dotyka nie tylko samej obronności, ale też obywatelskiego poczucia obowiązku wobec państwa. Zwolennicy poboru twierdzą, że masowe przeszkolenie ludności cywilnej jest najprostszą drogą do błyskawicznego powiększenia rezerw kadrowych i wzmocnienia ogólnej gotowości bojowej. Z ich perspektywy szeroko zakrojona nauka rzemiosła wojennego stanowi fundamentalną inwestycję w przetrwanie narodu w niepewnych czasach.

Oponenci z kolei stanowczo forsują wizję sił zbrojnych opartych wyłącznie na wykwalifikowanych, dobrowolnie służących specjalistach. Zaznaczają, że w dobie dzisiejszych technologii militarnych potrzebna jest wiedza ekspercka, a nie masowy zaciąg nieprzygotowanych ludzi. Krytycy zwracają też uwagę na olbrzymie koszty finansowe całej operacji oraz trudności, jakie młodzi ludzie napotkaliby podczas powrotu na rynek pracy. Niezależnie od racji obu stron, kwestia obowiązkowego wojska jeszcze długo będzie ogniskować dyskusje rodaków i wpływać na plany polityków.

Galeria zdjęć ilustrujących wielki sojusz militarny łączący Polskę oraz Stany Zjednoczone znajduje się w dalszej części materiału.