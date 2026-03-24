Polacy obawiają się wojny na Bliskim Wschodzie. Konflikt USA i Izraela z Iranem budzi niepokój

Konflikt na Bliskim Wschodzie wciąż trwa. Skutki odczuwamy już w Polsce

Mimo wyeliminowania kluczowych irańskich przywódców, tamtejsze siły zbrojne kontynuują uderzenia na sąsiednie państwa i paraliżują żeglugę tankowców w cieśninie Ormuz. Skutki tej sytuacji są już widoczne na polskich stacjach benzynowych, gdzie ceny oleju napędowego osiągnęły 8 zł za litr, a prognozy zapowiadają dalsze podwyżki. Perspektywy na szybkie zakończenie działań zbrojnych są nikłe. Teheran uderza w inne kraje regionu, próbując wywrzeć za ich pośrednictwem nacisk na Waszyngton i zmusić go do zakończenia konfliktu. Amerykanie nie zamierzają ustępować, choć potwierdzają trwające negocjacje.

Prowadzimy bardzo, bardzo mocne rozmowy. Zobaczymy, dokąd doprowadzą. Mamy punkty, główne punkty porozumienia. Powiedziałbym, prawie wszystkie punkty porozumienia - oświadczył Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami. Do wypowiedzi amerykańskiego prezydenta doszło 23 marca na lotnisku w Palm Beach, tuż przed jego wylotem do Memphis. Trump przekazał również, że w niedzielę rozmowy prowadzili jego doradcy: Steve Witkoff i Jared Kushner. Zapowiedział też poniedziałkowe konsultacje telefoniczne, po których w niedługim czasie ma dojść do bezpośredniego spotkania.

Wojna USA z Iranem. Ponad połowa Polaków widzi zagrożenie

Nadal nie ma pewności, czy toczące się negocjacje doprowadzą do finału zbrojnego starcia. Instytut Badań Pollster zapytał respondentów, czy ich zdaniem konflikt zbrojny z udziałem USA, Izraela i Iranu niesie ze sobą niebezpieczeństwo dla Polski. Po odrzuceniu odpowiedzi osób niezdecydowanych, wyniki pokazują wyraźny podział opinii publicznej. Aż 54 proc. ankietowanych uważa, że wojna ta może zagrażać naszemu państwu, podczas gdy 46 proc. nie dostrzega takiego ryzyka. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 10-11 marca na reprezentatywnej próbie 1013 pełnoletnich mieszkańców Polski.

