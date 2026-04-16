Pogrzeb Jacka Magiery w Warszawie. Prezydent i minister żegnają sportowca

Punktualnie w południe w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy stołecznej ulicy Długiej zainaugurowano nabożeństwo żałobne w intencji zmarłego szkoleniowca i byłego zawodnika, Jacka Magiery. Były drugi selekcjoner piłkarskiej kadry narodowej odszedł w miniony piątek w wieku 49 lat, a jego miejscem spoczynku będzie warszawski Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

W ceremonii pogrzebowej osobiście uczestniczy prezydent Karol Nawrocki, a także minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Szef resortu tuż po ogłoszeniu tragicznych wieści o śmierci trenera udostępnił w internecie pamiątkowy wpis:

- Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Wspaniały człowiek, świetny trener, mistrz Polski z Legią Warszawa, który z pasją rozwijał polską piłkę nożną - także w pracy z młodzieżowymi reprezentacjami. Wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich.

Hołd zmarłemu oddali również inni przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Na warszawskich uroczystościach pojawił się wieniec z biało-czerwonych kwiatów, który został oficjalnie przekazany przez ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Swoją bogatą ścieżkę trenerską Jacek Magiera inaugurował u boku Jana Urbana, pracując jako jego asystent w warszawskiej Legii. W kolejnych latach przejął stery w stołecznym klubie jako pierwszy szkoleniowiec. Prowadził ponadto Zagłębie Sosnowiec, młodzieżowe kadry narodowe U-19 i U-20 oraz drużynę Śląska Wrocław, którą doprowadził do tytułu wicemistrza Polski. Począwszy od lipca minionego roku, ponownie pełnił funkcję najważniejszego współpracownika Jana Urbana, tym razem w strukturach pierwszej reprezentacji. W środowisku piłkarskim, wśród fanów i przedstawicieli prasy cieszył się nieposzlakowaną opinią. Zawsze wyróżniała go niezwykła kultura osobista, szeroka wiedza, gotowość do dialogu z dziennikarzami oraz perfekcyjne przygotowanie do każdego wywiadu.

Poniżej zamieszczono fotografie dokumentujące przebieg ceremonii pogrzebowej Jacka Magiery.