Jacek Sasin w żałobie po stracie bliskiej osoby. Płyną kondolencje dla polityka

Czwartek, 16 kwietnia, przyniósł smutne informacje dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Były minister aktywów państwowych oraz były wicepremier Jacek Sasin stracił ukochaną mamę. Polityk za pośrednictwem platformy społecznościowej przekazał wieści o odejściu swojej matki. We wzruszającym wpisie pożegnał zmarłą, podkreślając jej ogromną rolę w jego codziennym funkcjonowaniu i dziękując internautom za duchowe wsparcie.

Dziś rano odeszła do Domu Pana moja ukochana Mama, dobra, mądra i niezwykle dzielna kobieta. Przez całe życie była dla mnie źródłem miłości, ciepła i siły.Dziękuję z całego serca za każde słowo wsparcia i za modlitwę w tym trudnym czasie. pic.twitter.com/bmhZkj5jbA— Jacek Sasin (@SasinJacek) April 16, 2026

Wiadomość o śmierci Ireny Sasin wywołała reakcję partyjnych kolegów byłego wicepremiera. Głos w przestrzeni internetowej zabrał między innymi Dariusz Piontkowski. Były wiceszef resortu edukacji skierował do pogrążonego w żałobie polityka Prawa i Sprawiedliwości oficjalne słowa otuchy.

Posłowi Jackowi Sasinowi oraz jego rodzinie i bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach z powodu śmierci Mamy - napisał w sieci.

Kariera polityczna i życie prywatne Jacka Sasina

Jacek Sasin przyszedł na świat 6 listopada 1969 roku w Warszawie jako syn Wojciecha i Ireny. Po ukończeniu stołecznego XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego związał się z Uniwersytetem Warszawskim. W 1988 roku rozpoczął studia historyczne, a dekadę później obronił pracę magisterską o wizji ustroju Polski u piłsudczyków w latach 1923–1935, przygotowaną pod kierunkiem profesora Andrzeja Garlickiego. Mieszkający w Ząbkach działacz jest żonaty i ma syna Radosława. Karierę zawodową zaczynał w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (1995–1998), by następnie kierować departamentem w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (do 2004 roku).

Zanim w 2006 roku na dobre wszedł do wielkiej polityki, pracował w warszawskim ratuszu jako kierownik urzędu stanu cywilnego i wiceburmistrz Śródmieścia. W kolejnych latach pełnił funkcję wojewody, doradcy oraz wiceszefa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a ostatecznie sprawował mandaty poselskie, obejmując również urzędy ministra oraz wicepremiera.

