Pilne spotkanie władz PiS w Warszawie. Wśród obecnych Szydło, Sasin i Terlecki

Zjazd najwyższych władz Prawa i Sprawiedliwości w stolicy ma na celu szczegółowe przeanalizowanie obecnego krajobrazu politycznego oraz wyznaczenie kierunków działania na najbliższy czas .

. Na liście uczestników znaleźli się prominentni działacze, w tym była szefowa rządu Beata Szydło oraz były wicepremier Jacek Sasin.

Główne osie debaty to partyjny program, trwający konflikt z obecnym obozem rządzącym , przygotowania do kolejnych starć wyborczych oraz kwestie związane z inicjatywą SAFE.

Obserwatorzy sceny politycznej zastanawiają się, jakie konkretne decyzje zapadną w centrali i jak wpłyną one na układ sił w kraju.

Zjazd władz Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej

W piątkowe przedpołudnie przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie zaczęły pojawiać się limuzyny z kluczowymi przedstawicielami ugrupowania. Do budynku przy ulicy Nowogrodzkiej weszli między innymi była premier Beata Szydło, były wicepremier Jacek Sasin, a także były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Działacze wjeżdżali na teren posesji swoimi pojazdami, konsekwentnie unikając rozmów z oczekującymi przedstawicielami mediów. Posiedzenie zorganizowano w tradycyjnym miejscu zebrań najważniejszych organów partii, a przyjazd czołowych polityków udokumentował fotoreporter dziennika "Super Express".

Taktyka PiS na kolejne miesiące

Tego rodzaju narady na szczycie zazwyczaj służą ocenie aktualnej dynamiki na scenie politycznej oraz kreowaniu długofalowego planu działania. W ostatnich tygodniach w szeregach Prawa i Sprawiedliwości głośno dyskutuje się o ewentualnych modyfikacjach założeń programowych, ostrej retoryce wobec koalicji rządzącej oraz przygotowaniach do nadchodzących kampanii wyborczych.

Przedstawiciele formacji już wcześniej wielokrotnie dawali do zrozumienia, że podczas podobnych zjazdów na Nowogrodzkiej omawiane są zarówno wewnętrzne sprawy organizacyjne, jak i najważniejsze wydarzenia z kraju.

Dyskusje o programie SAFE i posunięciach rządu

Z kuluarowych doniesień wynika, że agenda spotkania obejmuje również zagadnienia związane z obronnością kraju oraz ogólną sytuacją gospodarczą. Politycy mają debatować nad wykorzystaniem funduszy z programów europejskich oraz formułować kolejne punkty krytyki pod adresem obecnego gabinetu.

W minionych dniach działacze opozycji wyjątkowo często zabierali głos w przestrzeni publicznej, komentując założenia europejskiego programu SAFE, a także podnosząc alarm w sprawach bezpieczeństwa narodowego i stabilności sektora energetycznego.

