Poruszające sceny przy grobie Łukasza Litewki. Pod osłoną nocy doszło do niezwykłego zdarzenia

Pogrzeb Łukasza Litewki w Sosnowcu. Wyjątkowe miejsce spoczynku

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki zorganizowano w Sosnowcu, a ciało zmarłego parlamentarzysty spoczęło na tamtejszej nekropolii. Mogiłę młodego polityka usytuowano w nowej części cmentarza, tuż obok jednej z najważniejszych ścieżek. Wybór tej lokalizacji niesie ze sobą głęboką symbolikę, gdyż w pobliżu znajduje się grób Aleksandra Widery. Ten zasłużony społecznik i medyk, działający na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego stulecia, bezinteresownie leczył najbiedniejszych obywateli regionu. To właśnie jego biografia stała się pierwowzorem dla słynnego doktora Judyma, bohatera „Ludzi bezdomnych” autorstwa Stefana Żeromskiego. Co ciekawe, na tym samym terenie spoczywa także dawny I sekretarz KC PZPR, Edward Gierek.

Zwierzęta na pogrzebie Łukasza Litewki. Czworonogi przed kościołem św. Joachima

Uczestnicy ceremonii żałobnej otwarcie mówili o ogromnym znaczeniu, jakie w ich życiu odegrał poseł Łukasz Litewka. Zmarły działacz słynął z ogromnej empatii wobec najbardziej potrzebujących, a szczególną miłością darzył braci mniejszych. Z tego powodu absolutnie nikogo nie zszokował fakt, iż w tłumie żałobników można było dostrzec liczne czworonogi. Przed budynkiem kościoła pod wezwaniem świętego Joachima, gdzie sprawowano liturgię, zgromadziła się spora grupa właścicieli psów. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy wspólnie przemaszerowali w kondukcie żałobnym, odprowadzając zmarłego na cmentarz.

CZYTAJ: Zdjęcie polityków z pogrzebu Litewki krąży po sieci. "Co was tak bawiło na pogrzebie?" Gawkowski zabiera głos

Gęś Sunny przy grobie Łukasza Litewki. Nagranie z cmentarza trafiło do sieci

Nawet po zapadnięciu zmroku na nekropolię wciąż ściągały rzesze ludzi, pragnących w ciszy i zadumie oddać hołd zmarłemu, zapalić lampkę oraz wyrazić wdzięczność za jego dotychczasową pracę. W przestrzeni wirtualnej udostępniono jednak niezwykle nietypowy materiał wideo z tego miejsca, którego autorem jest Dariusz Brzeski. Ten popularny twórca internetowy, edukator i działacz społeczny przemierza kraj w towarzystwie siodłatej gęsi o imieniu Sunny oraz staropolskiej kaczki, którą nazwał Wirek.

Mężczyzna postanowił zjawić się w Sosnowcu wprost ze swoimi pierzastymi podopiecznymi, by wspólnie stanąć przed mogiłą parlamentarzysty. Na opublikowanym filmie dokładnie zarejestrowano moment, w którym gęś delikatnie muska dziobem rozpalone znicze. W sieci aktywista napisał:

- PRZY GROBIE 💔🕯️ ŁUKASZA UWAZNA SUNNY dotyka stawiane znicze. Z też ciepłem, zrozumieniem i uważnością będącymi tutaj nie czymś unikalnym ale normą wśród "zagłębiaków" a on był po prostu jednym z nich...biorąc to wszystko tylko o jeden krok dalej i dodając swojej niesamowitej energii która nigdy nie zgaśnie.....

KAROL NAWROCKI DOTARŁ NA POGRZEB ŁUKASZA LITEWKI