Państwowy pogrzeb Łukasza Litewki. Kancelaria Sejmu opublikowała szczegóły ceremonii

Działacz, który zapisał się w pamięci Polaków

Łukasz Litewka zyskał uznanie przede wszystkim jako aktywny społecznik, który swoje obietnice przekuwał w realne działania. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniósł mu nieszablonowy pomysł z kampanii wyborczej w 2023 roku, kiedy to na swoich plakatach umieścił zdjęcia psów szukających domu. Trafne okazało się również jego hasło: "Ostatni na liście, pierwszy w działaniu". Po zdobyciu mandatu poselskiego natychmiast zapowiedział realizację przedwyborczej obietnicy.

- Jadę zbierać banery, a następnie tak jak obiecałem przed wyborami: przekażemy je do schroniska by w zimę chroniły psiaki od wiatru - zapowiedział wówczas.

Szczegóły państwowego pogrzebu Łukasza Litewki w Sosnowcu

Organizatorem środowych (29 kwietnia) uroczystości pogrzebowych jest Kancelaria Sejmu, która przekazała dokładny harmonogram ostatniego pożegnania. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 13:30 w sosnowieckim kościele pw. św. Joachima przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46.

Uroczystości nadano rangę państwową. Nabożeństwo żałobne odprawi biskup sosnowiecki Artur Ważny. Następnie kondukt przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny. Kancelaria Sejmu zaznaczyła, że zgodnie z życzeniem najbliższych, pochówek na cmentarzu będzie miał charakter prywatny, bez obecności przedstawicieli mediów. Zadbano również o osoby, które nie mogą pojawić się w Sosnowcu osobiście. Kancelaria Sejmu podjęła działania umożliwiające śledzenie uroczystości pogrzebowych dzięki transmisji telewizyjnej.

- Msza święta oraz przemówienia w kościele zostaną zrealizowane przez Telewizję Polską. Sygnał telewizyjny zostanie bezpłatnie udostępniony wszystkim zainteresowanym mediom (szczegóły techniczne zostaną podane w aktualizacji komunikatu). Transmisja będzie również dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu. Przed kościołem ustawiony zostanie telebim, na którym transmitowany będzie sygnał realizowany przez TVP - przekazano w komunikacie Kancelarii Sejmu.

