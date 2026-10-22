Państwowe sale na komercyjne imprezy. Poseł docieka, kto zyskuje i ile trafia do kasy. Resort odpowiada

Poseł chce wiedzieć, czy wynajmowanie nieruchomości przez resort kultury odbywa się na przejrzystych zasadach. Kluczową kwestią jest to, jakie organizacje płacą za korzystanie z państwowych obiektów i ile dokładnie. Polityk zastanawia się również, czy zyski z wynajmu nie są pochłaniane przez koszty eksploatacyjne, takie jak obsługa, sprzątanie czy ochrona. Resort odniósł się już do pytań polityka.

Wydarzenia w gmachach ministerstwa? Polityk oczekuje konkretów

Jarosław Krajewski skierował pytania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, domagając się wyjaśnień w sprawie komercyjnego wynajmu majątku państwowego. Zauważył on, że chociaż mienie publiczne ma służyć realizacji zadań publicznych, to prawo pozwala na jego odpłatne udostępnianie zewnętrznym firmom.

Poseł dopytywał, czy od 1 stycznia 2024 roku ministerstwo wynajmowało swoje budynki, sale i inne przestrzenie na cele zarobkowe. Zwrócił uwagę m.in. na organizację konferencji, imprez zamkniętych, czy działalność reklamową.

Kto wynajmuje majątek publiczny? Krajewski żąda zestawienia najemców

Według posła Krajewskiego odpłatne udostępnianie rządowych nieruchomości musi odbywać się na jasnych zasadach, by chronić interes Skarbu Państwa. W interpelacji poprosił on o pełną listę firm, przedsiębiorców i organizacji, które korzystały z państwowych powierzchni.

Polityk interesuje się również trybem, w jakim wybierano poszczególnych najemców, oraz przepisami prawnymi regulującymi te decyzje. Jego celem jest ocena, czy wynajem odbywa się transparentnie i nie przeszkadza w podstawowej pracy ministerstwa.

Ile państwo zyskało na wynajmie? Pytania o koszty i przychody

Krajewski w swoim zapytaniu domaga się informacji na temat finansów. Poseł chce poznać dokładne kwoty zapłacone przez poszczególnych wynajmujących i łączny zysk dla państwa. Pyta również o metodę wyliczania stawek czynszowych.

Dodatkowo poseł prosi o zestawienie kosztów poniesionych przez ministerstwo przy każdym wynajmie – m.in. wydatków na ochronę, sprzątanie, media i personel techniczny. Chodzi o ustalenie faktycznego dochodu netto z tytułu udostępniania nieruchomości.

Jarosław Krajewski złożył do ministerstwa kultury zestaw szczegółowych pytań w sprawie procedur i zarobków związanych z komercyjnym wykorzystaniem państwowego majątku.

Ministerstwo kultury już odpowiedziało. Sekretarz stanu przekazał posłowi, że resort podpisywał umowy o odpłatnym udostępnieniu lub wynajmie budynków i pomieszczeń w celach komercyjnych.

W odpowiedzi przytoczono podstawy prawne, na podstawie których wynajmowano państwowy majątek. Były to m.in. ustawa o służbie cywilnej, ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym. Przy wynajmie obowiązywała swoboda umów, ale z zachowaniem należytej staranności, jak wskazuje ustawa. Wysokość opłat ustalano w oparciu o analizę rynku przeprowadzoną przez zewnętrzne firmy specjalizujące się w wynajmie nieruchomości. Brano pod uwagę lokalizację lokalu, dostęp do niego, powierzchnię czy możliwe godziny prowadzenia działalności.