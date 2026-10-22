Kontrowersje wokół świadczeń z ZUS dla Ukraińców. Posłowie interweniują

Politycy zwracają uwagę na umowę między Polską a Ukrainą, pozwalającą na sumowanie lat pracy z obu państw przy ustalaniu prawa do świadczeń.

przy ustalaniu prawa do świadczeń. Główną wątpliwością pozostaje kwestia, czy odprowadzenie zaledwie jednej składki w naszym kraju uprawnia do pobierania wyrównania do najniższej polskiej emerytury.

W dokumencie zapytano również o rzeczywistą skalę tego zjawiska oraz zasugerowano uszczelnienie systemu, na przykład poprzez wymóg określonego stażu pracy nad Wisłą.

Emerytury dla Ukraińców. Posłowie pytają ministerstwo o zasady zliczania składek w ZUS

W przestrzeni publicznej znów dyskutuje się o zasadach wypłacania polskich świadczeń emerytalnych obywatelom Ukrainy. Parlamentarzyści Jan Warzecha, Krzysztof Sobolewski, Ewa Leniart i Rafał Weber skierowali w tej sprawie pismo do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Politycy wskazują na zapisy dwustronnego porozumienia o zabezpieczeniu społecznym z 2012 roku, które umożliwia łączenie lat pracy przepracowanych w obu krajach.

W ocenie autorów dokumentu takie przepisy mogą prowadzić do absurdalnych sytuacji. Obywatel Ukrainy, który ma za sobą kilkadziesiąt lat pracy w ojczyźnie, ale w Polsce opłacił składkę tylko za jeden dzień, może nabyć prawo do finansowego wsparcia. Jeśli łączna kwota jego świadczeń z obu państw nie osiąga progu polskiej emerytury minimalnej, a senior mieszka na terytorium Rzeczypospolitej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi wypłacić mu odpowiednie wyrównanie.

Ilu obywateli Ukrainy pobiera pieniądze z ZUS? Politycy domagają się ujawnienia statystyk

Inicjatorzy interpelacji oczekują od resortu podania dokładnych statystyk obrazujących wielkość tego zjawiska. Zwrócili się z oficjalną prośbą o przygotowanie zestawienia liczbowego. Parlamentarzyści chcą dowiedzieć się, ilu obywateli Ukrainy regularnie pobiera pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz jaki procent z nich korzysta z mechanizmu wyrównywania kwoty do poziomu najniższego polskiego świadczenia.

Posłowie poprosili ponadto o przedstawienie wydatków związanych z wypłatą dodatków rocznych, takich jak trzynastki i czternastki, dla wspomnianej grupy w perspektywie lat 2019-2026. Uzyskane informacje mają precyzyjnie zobrazować, jak ogromnym obciążeniem dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz państwowego budżetu jest obowiązujący obecnie mechanizm.

Rząd zmieni zasady wypłacania emerytur dla Ukraińców? Pojawił się postulat obowiązkowego stażu pracy

W przesłanym piśmie mocno zaakcentowano kwestię ewentualnej nowelizacji obowiązującego prawa. Grupa posłów dopytuje, czy kierownictwo ministerstwa zamierza zainicjować negocjacje ze stroną ukraińską w celu renegocjacji umowy lub planuje odpowiednie zmiany w ustawodawstwie krajowym. Zdaniem polityków, prawo do korzystania z dodatków pokrywanych z kieszeni polskich podatników powinno wynikać z rzeczywistego wkładu finansowego w nasz system ubezpieczeniowy.

Autorzy interpelacji poddają pod rozwagę wdrożenie bardzo konkretnych ograniczeń. Zastanawiają się, czy Rada Ministrów bierze pod uwagę ustalenie minimalnego okresu opłacania składek w Polsce na przykład na pięć lub dziesięć lat, aby móc ubiegać się o dopłatę. Wśród innych pomysłów wymieniono proporcjonalne naliczanie wyrównania bądź zablokowanie dostępu do pełnych trzynastek i czternastek w sytuacjach, gdy podstawowe świadczenie wyliczono na bazie symbolicznego stażu pracy.

Pismo przygotowane przez parlamentarzystów czeka teraz na biurku minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Oficjalna odpowiedź ze strony resortu ostatecznie rozstrzygnie, jak w rzeczywistości funkcjonują zapisy polsko-ukraińskiego porozumienia społecznego i czy obecna władza dopuszcza możliwość modyfikacji tych kontrowersyjnych przepisów.