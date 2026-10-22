Decyzja w sprawie relokacji migrantów do Polski. Ujawniono najnowsze plany Brukseli

Dokładnie 4 listopada Komisja Europejska zaprezentuje szczegółowy raport dotyczący bieżącej sytuacji migracyjnej we wszystkich krajach wspólnoty. Płynące z niego wnioski będą miały kluczowe znaczenie dla państw członkowskich. Zdecydują one bowiem o ewentualnym objęciu Polski tak zwanym mechanizmem obowiązkowej solidarności, stanowiącym fundament nowego europejskiego paktu o azylu i migracji.

Zasady działania mechanizmu obowiązkowej solidarności

Wspomniane przepisy nakładają na państwa Unii Europejskiej bezwzględny obowiązek wspierania tych członków wspólnoty, którzy najbardziej zmagają się z napływem cudzoziemców. Sposób realizacji tych zobowiązań solidarnościowych zależy jednak od decyzji władz danego państwa. W grę wchodzi nie tylko bezpośrednia relokacja obcokrajowców, ale również wsparcie finansowe oraz przekazanie niezbędnego zaplecza technicznego i sprzętowego.

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Polski

Obecnie Polska jest całkowicie zwolniona z uczestnictwa w tym systemie, a ustalenia obowiązują do końca bieżącego roku. W poprzednim podsumowaniu analitycy Komisji Europejskiej wyraźnie zaklasyfikowali nasz kraj do grupy państw mierzących się z trudnym położeniem oraz podwyższoną presją migracyjną. Głównym powodem takiej oceny była ogromna liczba uchodźców wojennych z Ukrainy oraz nieustanne próby nielegalnego forsowania wschodniej granicy państwowej.

Z poufnych ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że tegoroczna opinia unijnych urzędników będzie w swoim brzmieniu bardzo zbliżona do poprzedniej. Instytucja zaproponuje Radzie UE oficjalne przedłużenie wyłączenia Warszawy z unijnego mechanizmu. Dziennikarze podkreślają, że ostateczne zatwierdzenie takiego wniosku przez państwa członkowskie stanowi jedynie rutynową formalność.

Relokacja uchodźców i konkretne zobowiązania Niemiec

Komisja Europejska określiła dokładne plany na 2026 rok, zakładając łącznie relokację 21 tysięcy obcokrajowców oraz fundusz solidarnościowy rzędu 420 milionów euro. Ostateczne deklaracje ze strony stolic okazały się jednak znacznie skromniejsze, obejmując niespełna 9 tysięcy osób. Na przyjęcie największej grupy migrantów zgodziły się władze w Berlinie, deklarując odpowiedzialność za 4,5 tysiąca przybyszów.

W rzeczywistości niemiecki rząd przejął na siebie obowiązek formalnego rozpatrywania wniosków azylowych od osób, które początkowo dotarły do Grecji oraz Włoch. Zgodnie z literą unijnego prawa, ten żmudny proces administracyjny powinien zawsze ciążyć na instytucjach pierwszego państwa członkowskiego, na którego terytorium pojawił się dany cudzoziemiec.