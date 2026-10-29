Ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego usłyszą wyrok. Prokurator żąda kary więzienia

Wyrok dla byłych ochroniarzy Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy decyzja sądu?

Dobiega końca głośny proces, którego początki sięgają wydarzeń z 2022 roku. Już w najbliższy piątek, 30 października 2026 roku, w Sądzie Rejonowym w Częstochowie zapadnie rozstrzygnięcie w sprawie dwóch mężczyzn ochraniających dawniej lidera Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. Oskarżeni Tadeusz M. oraz Dariusz K. odpowiadają przed wymiarem sprawiedliwości za przekroczenie uprawnień oraz naruszenie nietykalności cielesnej.

Sprawa ma bardzo poważny charakter. Prokuratura wnioskuje o wymierzenie obu oskarżonym kary roku więzienia w zawieszeniu na okres trzech lat. Zupełnie odmienne stanowisko zajmują obrońcy, którzy niezmiennie domagają się całkowitego uniewinnienia byłych ochroniarzy prezesa PiS. Nadchodzący werdykt sądu jednoznacznie przesądzi, czy użycie siły wobec reprezentanta ówczesnej opozycji z Komitetu Obrony Demokracji mieściło się w granicach prawa.

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Incydent na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim w Częstochowie. Co zaszło w 2022 roku?

Źródłem procesu są wydarzenia z 15 października 2022 roku. Wówczas w gmachu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie zorganizowano otwarte spotkanie wyborcze z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości. W wydarzeniu tym chciał uczestniczyć mający wtedy 75 lat Ryszard Raczek, będący emerytem i miejscowym aktywistą Komitetu Obrony Demokracji.

Zgodnie z treścią aktu oskarżenia, służby porządkowe zablokowały seniorowi dostęp do auli. Tadeusz M. i Dariusz K. mieli siłą powstrzymać 75-letniego działacza KOD przed wejściem, wykręcając Ryszardowi Raczkowi ręce i wypychając go za drzwi. Pokrzywdzony uznał takie zachowanie za bezprawne i zgłosił sprawę śledczym, co ostatecznie doprowadziło do wieloletniego procesu przed częstochowskim sądem.

Proces ochroniarzy prezesa PiS. Argumenty prokuratury i obrony w sądzie

Podczas rozprawy zaprezentowano dwa skrajnie odmienne spojrzenia na całe zajście, a głównym punktem sporu stało się określenie formuły samego wiecu z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Prokurator Mateusz Chajduga zwracał uwagę, że wydarzenie promowano jako otwarte, więc pokrzywdzony miał uzasadnione prawo uważać, iż może wejść do środka. Zdaniem oskarżyciela dowodzą tego nawet wewnętrzne wytyczne ugrupowania, na które powoływał się ówczesny sekretarz generalny PiS. Przyjmując taką optykę, interwencja ochrony stanowiła nielegalne przekroczenie uprawnień.

Całkowicie odmienną narrację przyjęła reprezentująca oskarżonych adwokat Justyna Kisiel. Mecenas argumentowała w sądzie, że choć spotkanie miało formułę otwartą, to było przeznaczone tylko dla działaczy i zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, z wykluczeniem osób postronnych, a tym bardziej powiązanych z opozycją. Według niej mężczyźni po prostu realizowali powierzone im zadania, co podsumowała w swojej mowie końcowej.

A normalne zachowanie to takie, że jeśli nie zostajemy wpuszczeni, to odchodzimy z godnością, a nie awanturujemy się - wskazała.

Ostateczną ocenę przedstawionych dowodów i argumentów wyda teraz sąd. Zaplanowany na piątek wyrok w sprawie ochroniarzy przesądzi, czy w 2022 roku w Częstochowie mieliśmy do czynienia z pilnowaniem porządku, czy też z bezprawnym i siłowym odebraniem obywatelowi możliwości uczestnictwa w otwartym zgromadzeniu.