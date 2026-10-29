Marianna Schreiber składa mocną deklarację w sprawie Karola Nawrockiego. Jej słowa wywołały burzę w sieci

- Marianna Schreiber wyraziła ogromne poparcie dla Karola Nawrockiego, zapewniając, że stoi za nim „murem” i jest gotowa „ręczyć za niego własną głową”.
- Opublikowany na platformie X komunikat wywołał błyskawiczną reakcję i gorącą wymianę zdań wśród komentujących, których poruszyło tak bezkompromisowe stanowisko celebrytki.
- Najnowsza wypowiedź wpisuje się w trwającą od dłuższego czasu fascynację influencerki postacią Nawrockiego, którego już wcześniej określała mianem „najlepszego, najdzielniejszego i najsilniejszego”.
Od dłuższego czasu Marianna Schreiber chętnie komentuje bieżące wydarzenia na polskiej scenie politycznej. Choć jej internetowa działalność obfituje w nagłe zwroty akcji i regularnie wywołuje spore kontrowersje, to w kwestii nieskrywanego podziwu dla Karola Nawrockiego pozostaje niezwykle stała. Teraz jednak influencerka zdecydowała się na znacznie mocniejszy gest niż dotychczasowe komplementy.
Za pośrednictwem swojego konta w serwisie X, znanym wcześniej jako Twitter, opublikowała oświadczenie, które jednoznacznie pokazuje jej bezgraniczne zaufanie do polityka.
- Za Prezydenta Nawrockiego mogłabym ręczyć własną głową. Murem za Prezydentem Nawrockim - napisała Marianna Schreiber na platformie X.
Marianna Schreiber komplementuje Karola Nawrockiego
Tak stanowcza deklaracja natychmiast wywołała poruszenie wśród społeczności internetowej. W sekcji komentarzy pod wpisem influencerki rozgorzała burzliwa debata dotycząca jej słów o „ręczeniu głową”. Zawodniczka freak fightów już wcześniej wielokrotnie wypowiadała się o Karolu Nawrockim w samych superlatywach.
W swoich wcześniejszych publikacjach Marianna Schreiber obsypała go pochwałami i określiła mianem „najlepszego, najdzielniejszego i najsilniejszego”. Celebrytka postrzega go jako kogoś absolutnie wyjątkowego, widząc w nim „zwykłego chłopaka z Gdańska”, który w jej politycznym świecie osiągnął pozycję prezydenta.
- I niech tak zostanie - dodawała z wyraźną nadzieją w jednym ze swoich dawniejszych postów Marianna Schreiber.
W naszej galerii zobaczysz, jak na przestrzeni czasu zmieniała się Marianna Schreiber.