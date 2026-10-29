Marianna Schreiber składa mocną deklarację w sprawie Karola Nawrockiego. Jej słowa wywołały burzę w sieci

Marianna Schreiber wyraziła ogromne poparcie dla Karola Nawrockiego, zapewniając, że stoi za nim „murem” i jest gotowa „ręczyć za niego własną głową” .

. Opublikowany na platformie X komunikat wywołał błyskawiczną reakcję i gorącą wymianę zdań wśród komentujących, których poruszyło tak bezkompromisowe stanowisko celebrytki .

. Najnowsza wypowiedź wpisuje się w trwającą od dłuższego czasu fascynację influencerki postacią Nawrockiego, którego już wcześniej określała mianem „najlepszego, najdzielniejszego i najsilniejszego”.

Od dłuższego czasu Marianna Schreiber chętnie komentuje bieżące wydarzenia na polskiej scenie politycznej. Choć jej internetowa działalność obfituje w nagłe zwroty akcji i regularnie wywołuje spore kontrowersje, to w kwestii nieskrywanego podziwu dla Karola Nawrockiego pozostaje niezwykle stała. Teraz jednak influencerka zdecydowała się na znacznie mocniejszy gest niż dotychczasowe komplementy.

Za pośrednictwem swojego konta w serwisie X, znanym wcześniej jako Twitter, opublikowała oświadczenie, które jednoznacznie pokazuje jej bezgraniczne zaufanie do polityka.

- Za Prezydenta Nawrockiego mogłabym ręczyć własną głową. Murem za Prezydentem Nawrockim - napisała Marianna Schreiber na platformie X.

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Marianna Schreiber komplementuje Karola Nawrockiego

Tak stanowcza deklaracja natychmiast wywołała poruszenie wśród społeczności internetowej. W sekcji komentarzy pod wpisem influencerki rozgorzała burzliwa debata dotycząca jej słów o „ręczeniu głową”. Zawodniczka freak fightów już wcześniej wielokrotnie wypowiadała się o Karolu Nawrockim w samych superlatywach.

W swoich wcześniejszych publikacjach Marianna Schreiber obsypała go pochwałami i określiła mianem „najlepszego, najdzielniejszego i najsilniejszego”. Celebrytka postrzega go jako kogoś absolutnie wyjątkowego, widząc w nim „zwykłego chłopaka z Gdańska”, który w jej politycznym świecie osiągnął pozycję prezydenta.

- I niech tak zostanie - dodawała z wyraźną nadzieją w jednym ze swoich dawniejszych postów Marianna Schreiber.

W naszej galerii zobaczysz, jak na przestrzeni czasu zmieniała się Marianna Schreiber.

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Za Prezydenta Nawrockiego mogłabym ręczyć własną głową. Murem za Prezydentem Nawrockim. https://t.co/MCTDeMFcJs— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) October 28, 2026