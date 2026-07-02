Donald Tusk bez immunitetu poselskiego. Rzecznik rządu zdradził szczegóły

Donald Tusk zrzekł się immunitetu poselskiego.

O decyzji poinformował oficjalnie rzecznik rządu.

Sprawa ma związek z prywatnym aktem oskarżenia złożonym przez Instytut Polski Suwerennej.

W centrum jest afera Zondacrypto.

Donald Tusk o Zondacrypto

Na początku kwietnia, przed obradami rządu, premier Donald Tusk podał informację – bazując na danych z ABW – o tym, że Przemysław Kral, stojący na czele Zondacrypto, przelał pieniądze dwóm organizacjom: Instytutowi Polski Suwerennej oraz fundacji „Dobry Rząd”. Jak uważa premier, te transakcje miały miejsce na przełomie października i listopada 2025 roku. Instytut Polski Suwerennej, powiązany ze Zbigniewem Ziobrą, otrzymał 450 tys. zł, natomiast inna firma związana z Zondacrypto i Kralem przekazała 70 tys. euro na rzecz fundacji Przemysława Wiplera (Konfederacja) „Dobry Rząd”.

Pod koniec kwietnia Piotr Cieplucha, były wiceminister sprawiedliwości i osoba związana z Instytutem Polski Suwerennej, opublikował wpis na platformie X. Wskazał, że jego organizacja postanowiła wystąpić na drogę prawną przeciwko Donaldowi Tuskowi za rzekome oszczerstwa, co wiązało się również z wnioskiem o uchylenie immunitetu.

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„Zamiast wziąć odpowiedzialność za gigantyczne zaniedbania swojego rządu i całkowitą bierność podległych mu służb w sprawie Zondacrypto, premier Tusk wybrał drogę oszczerstw i politycznego ataku na naszą Fundację. To cyniczna, świadoma ucieczka przed własną nieudolnością”

Premier rezygnuje z ochrony poselskiej

Zgodnie z informacjami zdobytymi przez portal Wirtualna Polska, premier Donald Tusk zrzekł się ochrony poselskiej na początku lipca. Adam Szłapka, pełniący funkcję rzecznika rządu, potwierdził te ustalenia w rozmowie z PAP. Jak podkreślił, Donald Tusk podjął taką decyzję, ponieważ sytuacja z Zondacrypto, która finansowała fundację Zbigniewa Ziobry, wydaje się dla niego bardzo jasna. Szłapka dodał również, że odpowiedni dokument został już przekazany do Marszałka Sejmu.

„Potwierdzam. Pan premier się zrzekł w tej sprawie immunitetu, bo tutaj fakty są oczywiste. Fundacja związana ze Zbigniewem Ziobro była finansowana przez podmioty związane z Zondacrypto i jeśli chcą iść z tym do sądu, to oczywiście niech idą”

Krzysztof Brejza, europoseł KO, również zabrał głos na portalu X. Oświadczył, że premier Tusk bez wahania zrezygnował z immunitetu, by udowodnić w sądzie powiązania ludzi Zbigniewa Ziobry z układami Zondacrypto.

„Premier Donald Tusk zrzekł się immunitetu, by przed sądem udowodnić uwikłanie ludzi Ziobry z jego instytutu w układy z Zondacrypto. Tak wygląda odwaga i odpowiedzialność. Pisowscy tchórze uciekają przed prawem po świecie, na tym polega różnica klas”

TUSK UCIEKNIE Z POLSKI?!