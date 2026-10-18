Obowiązkowe wojsko znów w Polsce? Ten sondaż nie pozostawia żadnych złudzeń

Czy Polacy chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej?

Badanie zrealizowane na początku października 2026 roku przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski rysuje obraz mocno podzielonego narodu. Różnice między entuzjastami a oponentami takiego rozwiązania są minimalne i oscylują w granicach błędu pomiarowego statystyków.

Zgromadzone dane wskazują, że 47,4 proc. respondentów opowiada się za przywróceniem obowiązkowych powołań do armii. Entuzjaści dzielą się na dwie frakcje, ponieważ 22,4 proc. badanych popiera ten pomysł zdecydowanie, natomiast 25 proc. wyraża zaledwie umiarkowaną aprobatę.

Po przeciwnej stronie barykady znajduje się 46,1 proc. uczestników sondażu. W tej konkretnej grupie 26,3 proc. ankietowanych raczej odrzuca ideę poboru, a 19,8 proc. jest absolutnie na nie. Brak konkretnego stanowiska zadeklarowało 6,5 proc. pytanych osób. Ewentualna zmiana przepisów wywołałaby drastyczny bunt blisko połowy obywateli.

Kto chce powrotu obowiązkowej służby wojskowej, a kto jest przeciw?

Dokładna analiza statystyk udowadnia, że sympatie partyjne silnie warunkują stosunek do kamaszy. Zaskakujące może być to, że największymi orędownikami powrotu do dawnych zasad są wyborcy obecnej opozycji. Tymczasem elektorat koalicji pod wodzą Donalda Tuska kategorycznie odrzuca ten scenariusz, co dowodzi głębokiego upolitycznienia kwestii bezpieczeństwa militarnego kraju.

Podział na poszczególne obozy polityczne prezentuje się w najnowszych badaniach w następujący sposób:

Elektorat rządu : Dominują tu wyraźni przeciwnicy poboru. Aż 51 proc. respondentów nie chce powrotu do obowiązkowych ćwiczeń, podczas gdy za takim rozwiązaniem jest 40 proc. Pozostałe 9 proc. uczestników powstrzymuje się od opinii.

: Dominują tu wyraźni przeciwnicy poboru. Aż 51 proc. respondentów nie chce powrotu do obowiązkowych ćwiczeń, podczas gdy za takim rozwiązaniem jest 40 proc. Pozostałe 9 proc. uczestników powstrzymuje się od opinii. Sympatycy opozycji : Zwolennicy tego obozu mają zgoła odmienne poglądy. Aż 57 proc. ankietowanych uważa, że pobór powinien zostać przywrócony. Sprzeciw wyraża 37 proc. z nich, a 6 proc. nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć.

: Zwolennicy tego obozu mają zgoła odmienne poglądy. Aż 57 proc. ankietowanych uważa, że pobór powinien zostać przywrócony. Sprzeciw wyraża 37 proc. z nich, a 6 proc. nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć. Niezdecydowani politycznie: Osoby bez przynależności do głównych frakcji mówią twarde nie dla wojska. W tej grupie 58 proc. obywateli jest przeciw, opcję poparcia zaznaczyło 39 proc., a ledwie 3 proc. waha się przy odpowiedzi.

Czy pobór do wojska może wrócić? Prawo jest jednoznaczne

Debata publiczna bazuje na jednym, niesłychanie istotnym fakcie legislacyjnym, ponieważ zasadnicza służba w polskim wojsku nigdy nie zniknęła na stałe, została tylko zawieszona. Od 2008 roku, kiedy to zorganizowano w kraju ostatnie przymusowe powołania, wojsko opiera się wyłącznie na żołnierzach zawodowych i dobrowolnych ochotnikach. Ścieżka do wdrożenia starych reguł pozostaje jednak w pełni niezamknięta.

Fundamentem tych uregulowań jest obowiązująca Ustawa o obronie Ojczyzny. Dokument ten przewiduje konkretne mechanizmy umożliwiające szybką reaktywację przymusowych ćwiczeń. Władze nie mogą jednak wykonać takiego ruchu bezpodstawnie z dnia na dzień, ponieważ warunkiem koniecznym jest faktyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa całego państwa.

Z punktu widzenia obowiązujących w Polsce procedur, głowa państwa może wydać stosowne rozporządzenie na pisemny wniosek Rady Ministrów. Taka furtka w państwowych przepisach, wprost zestawiona z drastycznym podziałem nastrojów społecznych, gwarantuje ciągłe napięcia wokół tematu ewentualnej rozbudowy naszych sił zbrojnych w przyszłości.

Quiz o PRL. Zasadnicza służba wojskowa, czyli "Przyjedź, mamo, na przysięgę" Pytanie 1 z 10 Uzupełnij: „Wojsko, wojsko, maszeruje wojsko”… twoi chłopcy Polsko chłodno mu nie swojsko żeby Polska była Polską Następne pytanie