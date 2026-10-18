Finał turnieju WTA w Wuhan. Maja Chwalińska walczy o historyczny sukces

Historyczny finał w Wuhan

Maja Chwalińska (16. w turnieju) oraz Brytyjka Sonay Kartal (170. w rankingu) to zawodniczki, które niespodziewanie dotarły do finału. Obie tenisistki zadebiutują w finale turnieju rangi 1000, jednak Polka ma już na koncie finał tegorocznego, wielkoszlemowego French Open.

Kartal, w odróżnieniu od Chwalińskiej, wygrała już turniej rangi WTA 250 lub wyższej. Brytyjka triumfowała w Monastyrze w 2024 roku. Z kolei Maja Chwalińska nadal czeka na swój pierwszy tytuł WTA.

Jak Polka dotarła do finału?

Awansując do półfinału, Maja Chwalińska zapisała się w historii polskiego tenisa. Po raz pierwszy dwie Polki znalazły się w półfinale turnieju rangi 1000, ponieważ w czwórce była również Iga Świątek. W bezpośrednim starciu Chwalińska wygrała z wyżej notowaną rodaczką.

Sonay Kartal w półfinale również zaskoczyła. Brytyjka wyeliminowała 34. w światowym rankingu Łotyszkę, Jelenę Ostapenko. Finałowy mecz zaplanowano na niedzielę, 18 października, po godzinie 12.30 czasu polskiego. Będzie to pierwsze spotkanie tych zawodniczek na poziomie WTA.