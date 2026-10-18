Ilia Malinin oddał strój do muzeum. Zobacz niezwykłą pamiątkę mistrza

Złoty medalista igrzysk oddał olimpijski strój

Amerykański zawodnik zaprezentował się w beżowo-brązowym kostiumie podczas rywalizacji drużynowej na igrzyskach. Dwudziestojednoletni łyżwiarz wykonał program dowolny, który zawierał między innymi widowiskowe salto do tyłu. Dzięki jego świetnej postawie reprezentacja Stanów Zjednoczonych wywalczyła złoty medal w tej trudnej i wymagającej konkurencji.

Trafienie do ekskluzywnej kolekcji Muzeum Olimpijskiego w Lozannie to dla amerykańskiego sportowca ogromne wyróżnienie. Przekazany kostium z programu dowolnego stanowił bardzo ważny element wizualny całego widowiska. Złoty medal w drużynie był wspaniałym zwieńczeniem jego wieloletnich i wyczerpujących przygotowań do najważniejszej imprezy czterolecia.

- W najśmielszych snach nie przypuszczałem, że mój strój stanie się częścią olimpijskiej kolekcji w muzeum w Lozannie. Jako dziecko marzyłem o występie na igrzyskach. Jestem dumny, że wywalczyliśmy złoto jako reprezentacja USA i że kostium z jednego z moich ulubionych programów będzie tu prezentowany. Ten strój jest dla mnie szczególnie ważny, bo spędziłem wiele godzin, myśląc o jego wyglądzie, by jak najlepiej oddawał to, co pokazywałem w programie dowolnym - powiedział Malinin, który w Mediolanie musiał także przeżyć gorycz porażki.

Czy Amerykanin zrehabilitował się w mistrzostwach świata?

Przed zmaganiami we Włoszech amerykański zawodnik dominował w międzynarodowych zawodach i był głównym faworytem rywalizacji solistów. Po krótkim programie zajmował pierwsze miejsce, ale katastrofalny występ w części dowolnej i kilka upadków zepchnęły go na ósmą pozycję. Złoty medal w turnieju indywidualnym zdobył wówczas niespodziewanie reprezentant Kazachstanu Michaił Szajdorow.

Sportowiec powrócił jednak do znakomitej formy podczas marcowych mistrzostw świata. W czeskiej Pradze zaprezentował program z wieloma poczwórnymi skokami i zdominował zmagania z notą 329,40 punktu. Wynik ten był bardzo bliski jego rekordu życiowego, a pod nieobecność Szajdorowa amerykański solista sięgnął po w pełni zasłużone złoto.