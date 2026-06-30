Nowa lista refundacyjna. Seniorzy zapłacą mniej za leki na nadciśnienie

Nowa lista refundacyjna – zmiany dla pacjentów

Początek lipca przyniósł wejście w życie zaktualizowanego wykazu leków refundowanych, na którym pojawiło się 177 nowych pozycji, w tym 25 innowacyjnych terapii onkologicznych i kardiologicznych, natomiast 51 preparatów usunięto. Pacjenci zyskają tańszy dostęp do nowoczesnych, dwuskładnikowych środków stosowanych przy nadciśnieniu i niewydolności serca, za które zapłacą tylko 30 procent ceny, a wybrane leki, na przykład na osteoporozę, będą tańsze nawet o kilkaset złotych. Mimo wprowadzenia licznych obniżek oraz ułatwień w terapii, przy 449 pozycjach w zestawieniu zwiększy się kwota dopłacana przez pacjenta.

Od pierwszego lipca obowiązuje nowa lista leków refundowanych, niosąca pozytywne zmiany dla pacjentów, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje 25 zupełnie nowych form terapii. Niemal połowa z nich, dokładnie 10, stanowi innowacyjne leczenie onkologiczne skierowane do osób zmagających się z zaawansowanym rakiem jelita grubego, płuc czy wątroby. Pozostałe nowoczesne preparaty wesprą pacjentów cierpiących na schorzenia rzadkie, jak również chorobę Parkinsona oraz uporczywe zapalenia jelit.

W wykazie leków z dofinansowaniem znalazły się między innymi nowoczesne, dwuskładnikowe preparaty na nadciśnienie tętnicze i przewlekłą niewydolność serca, takie jak Ramizek Plus czy Ladinorm. Będą one wydawane pacjentom po uiszczeniu 30 procent ich wartości, podczas gdy wcześniej należało pokryć całą kwotę. Przykładowo, za opakowanie najdroższego wariantu preparatu Ladinorm w dawce 10 mg + 10 mg zapłacimy w aptece 25,25 zł.

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Jakie ceny leków wzrosną, a jakie spadną?

Z aktualnego wykazu usunięto 51 preparatów, wprowadzając w ich miejsce 177 nowych, co oznacza, że dla 282 pozycji apteczna cena zostanie obniżona, a największy spadek wyniesie ponad 303 złote dla leku Prolia stosowanego w osteoporozie. Jednocześnie pacjenci dopłacą więcej do 449 leków, a przykładem podwyżki jest przeciwzakrzepowy Runaplax, którego koszt zwiększy się z 90 do 124,5 zł.

Wśród wspomnianych 10 innowacji onkologicznych chorzy otrzymują możliwość skorzystania z nowoczesnej immunoterapii, a w przypadku nowotworu jelita grubego wprowadzono oczekiwane połączenie preparatów Opdivo z Yervoy. Z kolei leczenie raka wątroby i dróg żółciowych będzie wspierane refundowanym rozwiązaniem bazującym na lekach Imfinzi i Imjudo, natomiast nowe programy obejmują również przełomowe metody dla chorób rzadkich, takie jak giwinostat, mirdametynib czy wykorzystywany w neuroonkologii worasydenib.